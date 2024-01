Hayao Miyazaki torna al cinema! Il ragazzo e l’airone arriva nelle sale italiane il 1° gennaio 2024

Hayao Miyazaki, uno dei più amati e acclamati registi di animazione al mondo, sta per fare il suo ritorno sul grande schermo con un nuovo film dello Studio Ghibli intitolato “Il ragazzo e l’airone”. Dopo un’attesa prolungata, è stata finalmente annunciata la data di uscita in Italia: il 1° gennaio 2024.

Il film “Il ragazzo e l’airone” è già stato presentato in anteprima in Giappone a luglio, ma ci è voluto del tempo prima che la data di uscita italiana fosse svelata. La pellicola ha già conquistato il cuore del pubblico e della critica giapponese, che ha avuto il privilegio di vederlo. All’inizio, la campagna pubblicitaria del film è stata intenzionalmente silenziosa, senza rivelare dettagli sulla trama, teaser o immagini promozionali, ad eccezione di un poster schematico.

Recentemente, sono state pubblicate online le prime foto ufficiali tratte dal film, che ci riportano nell’atmosfera magica e incantevole tipica delle storie dello Studio Ghibli. Se si desidera mantenere la sorpresa e vivere la magia di non sapere nulla sul film, si consiglia di non leggere la sinossi che verrà fornita a breve.

La trama di “Il ragazzo e l’airone” ruota attorno a un bambino di nome Mahito Maki, che viene guidato da un airone grigio parlante alla scoperta di una torre abbandonata nella sua nuova città. All’interno di questa torre si nasconde un mondo fantastico popolato da strane creature. La storia sembra promettere un’avventura emozionante e unica nel suo genere, in linea con lo stile e il tono caratteristico dei film di Miyazaki e dello Studio Ghibli.

Al momento, non si sa se “Il ragazzo e l’airone” sarà disponibile in streaming dopo la sua uscita al cinema. Potrebbe essere reso disponibile solo su piattaforme di noleggio come Apple TV+, Chili, TIMVision, Prime Video, Play Store e Rakuten. Tuttavia, non appena avremo notizie sul suo destino e se Netflix o altri servizi di streaming acquisiranno i diritti per la distribuzione online, vi aggiorneremo.

Molti film dello Studio Ghibli sono attualmente disponibili su Netflix, quindi c’è la possibilità che “Il ragazzo e l’airone” possa essere incluso nel catalogo della piattaforma in futuro.

Nonostante la mancanza di un video promozionale ufficiale, dopo il lancio in Giappone è stato rilasciato un trailer che offre un’anteprima della magia e dell’avventura che ci aspetta nel film. Il trailer, doppiato in italiano, ha suscitato entusiasmo e attesa tra i fan di Miyazaki e dello Studio Ghibli in tutto il mondo.

In conclusione, il ritorno di Hayao Miyazaki al cinema con “Il ragazzo e l’airone” è un evento molto atteso dai fan dell’animazione giapponese e dello Studio Ghibli. La trama misteriosa e affascinante, insieme all’atmosfera magica e incantevole che caratterizza i film di Miyazaki, promette di regalare ai fan un’esperienza indimenticabile. Non vediamo l’ora di vedere questo nuovo capolavoro dell’animazione e di immergerci nel mondo fantastico creato da Miyazaki.

