Helena Prestes: età, chi è, fidanzato e figlio

Helena Prestes è una modella e imprenditrice brasiliana di successo, nata nel 1990 a San Paolo. Fin da bambina ha dimostrato una grande passione per lo sport, dedicandosi al basket e diventando un elemento fondamentale nella sua squadra locale. Tuttavia, il suo desiderio di entrare nel mondo della moda l’ha spinta a prendere una decisione radicale, abbandonando il basket per intraprendere la carriera di modella.

Questa scelta si è rivelata coraggiosa e proficua, in quanto Helena ha trovato maggior successo in Italia, un paese che ama profondamente e in cui ha deciso di stabilirsi. Oltre alla sua carriera di modella, Helena è anche un’insegnante di yoga e una stilista a tempo perso. Condivide la sua passione per lo yoga con i suoi seguaci, creando uno spazio di pace e trasformazione. Nel mondo della moda, Helena crea abiti unici ed eleganti che riflettono la sua personalità vibrante e audace, ottenendo un posto di rilievo nella scena fashion brasiliana.

Tuttavia, le ambizioni di Helena non si fermano qui. Ha un sogno nel cassetto: diventare un’attrice. Ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo, come Pechino Express nel 2022 e L’isola dei famosi nel 2023, dimostrando il suo coraggio e la sua determinazione nell’affrontare nuove sfide. Helena è anche apparsa in puntate de L’isola dei famosi annunciando di essere fidanzata con Carlo Motta.

Per quanto riguarda i suoi contatti social, Helena è presente su Instagram, TikTok e Twitter, ma non ha una pagina Facebook disponibile. In conclusione, Helena Prestes è una modella e imprenditrice di successo, insegnante di yoga, stilista e aspirante attrice, che ha conquistato il mondo con la sua bellezza e la sua determinazione. Nonostante il suo successo professionale, Helena ha una vita privata piuttosto riservata.

