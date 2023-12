Holly Marie Combs rivela che voleva lasciare Streghe dopo il licenziamento di Shannen ma fu ricattata

Holly Marie Combs, famosa per il suo ruolo di Piper nella serie televisiva “Streghe”, ha recentemente rivelato che avrebbe desiderato lasciare lo show insieme alla sua collega Shannen Doherty, ma è stata impedita dalla produzione con un ricatto. Queste rivelazioni sono emerse durante il terzo episodio del nuovo podcast di Doherty, intitolato “Let Me Be Clear”, in cui Combs è stata ospite.

Inizialmente, l’uscita di scena di Doherty dalla serie era stata attribuita alla sua volontà, ma si è scoperto che in realtà era stata licenziata. Durante la conversazione con la sua ex collega, Holly Marie Combs ha confessato di aver voluto seguirla e lasciare anche lei lo show dopo la partenza di Doherty. Tuttavia, la produzione ha impedito che ciò accadesse per paura di perdere due importanti protagoniste della serie.

La Combs è stata quindi costretta a sottostare a un ricatto: se avesse abbandonato “Streghe”, la produzione le avrebbe intentato causa per il denaro perso a causa della sua uscita di scena. Nonostante volesse andarsene, è stata costretta a continuare la sua esperienza nella serie, anche se con un ricordo negativo.

Dopo il licenziamento di Shannen Doherty, Holly Marie Combs ha affrontato un periodo difficile sul set. Nonostante avesse un buon rapporto con Rose McGowan, si è sentita molto sola sul lavoro. Alyssa Milano e Brian Krause erano coinvolti in una relazione e, a parte Rose, la Combs non aveva nessuno al suo fianco. Questo ha contribuito a creare un ambiente di lavoro poco piacevole per l’attrice.

Durante la conversazione nel podcast, Holly Marie Combs ha anche ricordato un momento significativo avvenuto circa un anno fa, durante una convention a Parigi. Brian Krause si è scusato con lei per non aver compreso quanto si sentisse sola e quanto fosse stato difficile per lei quel periodo.

Queste rivelazioni hanno sconvolto i fan di “Streghe”, che avevano sempre creduto che le uscite di scena delle attrici fossero state decisioni prese volontariamente. Il nuovo podcast di Shannen Doherty sta rivelando retroscena interessanti sulla serie e sta cambiando la percezione dei fan sulla produzione dello show.

Holly Marie Combs ha dimostrato coraggio nel fare queste rivelazioni, mettendo in luce le difficoltà affrontate sul set di “Streghe” e il desiderio di lasciare lo show insieme a Shannen Doherty. Questa nuova prospettiva sulla serie sta portando i fan a riflettere sulle dinamiche dietro le quinte e sull’impatto che hanno avuto sugli attori coinvolti.

