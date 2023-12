HSM ha invaso il set dell’ultimo film di Zac Efron, che è stato omaggiato da un collega con Breaking Free

Durante una puntata del The Kelly Clarkson Show, gli attori del film The Iron Claw hanno reso omaggio a Zac Efron, il protagonista di High School Musical, sul set del loro ultimo film. Stanley Simons, che interpreta Mike Von Erich nel film, ha rivelato di aver imparato gli accordi di “Breaking Free” per alleggerire l’atmosfera sul set. Durante una scena di festa, Simons ha deciso di imparare la canzone e di esibirsi per superare l’ansia di lavorare con Efron. Questo omaggio a High School Musical è stato accolto positivamente da Efron, che ha spiegato che l’affetto delle persone per lui e per i film ha un valore incredibile. Nonostante i suoi sforzi per lasciarsi alle spalle il suo passato da High School Musical, Efron sembra abbracciare la nostalgia e l’effetto che i film hanno avuto sui fan. La popolarità duratura della serie è una testimonianza della sua capacità di affascinare pubblici di tutte le età. Mentre gli attori di The Iron Claw continuano a lavorare sul film, è evidente che lo spirito di High School Musical permane. La disponibilità di Efron nel riconoscere l’impatto della serie sulla sua carriera dimostra la sua umiltà e gratitudine verso i fan. Nonostante The Iron Claw possa rappresentare una deviazione rispetto ai suoi ruoli precedenti, è chiaro che i giorni di High School Musical avranno sempre un posto speciale nei cuori dei fan. E con l’omaggio sorpresa del suo collega, è evidente che la magia di High School Musical è ancora viva e presente sul set.

