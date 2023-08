Idris: l’opinionista sportivo è morto a Brescia

Idris, all’anagrafe Edrissa Sanneh, opinionista sportivo e giornalista grande tifoso della Juventus si è spento a Brescia all’età di 72 anni.

Idris: la morte ed il lutto nel mondo dello sport

Idris era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Originario del Gambia aveva 72 anni e viveva a Bedizzole. Era diventato famoso al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio, ma anche alla partecipazione, anni dopo, all’Isola dei famosi.

La camera ardente è stata allestita alla Poliambulanza, i funerali saranno celebrati lunedì a Bedizzole.

La biografia

Nato a Brufut il 2 gennaio del 1951 aveva 21 fratelli. Arrivato in Italia nel 1972 a Perugia, si è poi trasferito a Brescia ed è diventato famoso come da lui sempre affermato, per la sua fede juventina. E’ stato spesso ospite di trasmissioni televisive sportive, ma si è anche occupato della direzione del TG multietnico in onda su Retebrescia.

E’ stato anche un grande appassionato di cucina e di tennis, negli anni ha anche partecipato come concorrente a “La ruota della fortuna” nel 1994, mentre nel 1989 ha vinto il programma “Star 90” in onda su Canale 5 dedicato ai nuovi talenti.

Sposato con una donna italiana era padre di cinque figlie: Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin. Il 3 ottobre 2005 è diventato nonno del piccolo Pietro, figlio della figlia maggiore cioè Laura ed ha sempre dichiarato che essere chiamato nonno era un onore.

Oggi si è spento a Brescia e non sono mancati tantissimi messaggi di condoglianze alla famiglia, per un personaggio sempre ben voluto da tutti non solo per la sua competenza, ma anche per la disponibilità e per il sorriso che non si faceva mai mancare.

Idris lascia un vuoto nel mondo del calcio, perchè era uno di quelli della vecchia generazione, cioè una persona che non le mandava a dire, ma che al contrario diceva quello che pensava anche se sempre col sorriso sulle labbra.