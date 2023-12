Il cavaliere oscuro: trama, trilogia, quando in TV e streaming

Il film “Il cavaliere oscuro” diretto da Christopher Nolan nel 2008 è uno dei più acclamati dedicati al personaggio di Batman. È il secondo capitolo di una trilogia che segue le avventure dell’uomo pipistrello. La storia si svolge a Gotham City, dove Batman ha mantenuto la pace per un certo periodo. Ma tutto cambia quando entra in scena Joker, un pagliaccio anarchico che rapina una banca legata alla mafia e propone un’alleanza per eliminare Batman. La situazione si complica quando Joker minaccia di uccidere una persona ogni giorno finché Batman non rivelerà la sua vera identità. Nel frattempo, la mafia rapisce Harvey Dent e Rachel, l’amore di Batman, per vendicarsi. Dent sopravvive ma con metà del viso ustionata, mentre Rachel muore. Dent, distrutto dalla perdita, diventa Due Facce e inizia a vendicarsi delle sue vittime. Nel frattempo, Joker continua a seminare il panico a Gotham. Batman decide di sacrificare la sua reputazione per salvare la città. Il film fa parte di una trilogia di successo diretta da Nolan, che ha vinto numerosi premi, incluso un Premio Oscar per la performance di Heath Ledger nel ruolo di Joker. Il film sarà trasmesso in TV su Italia 1 il 28 dicembre 2023 e può essere trovato in streaming su diverse piattaforme. “Il cavaliere oscuro” è un capolavoro che ha segnato la storia dei film supereroistici e non può essere perso dai fan di Batman.

