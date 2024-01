Il cioccolato fondente fa bene? Ecco la verità secondo il nutrizionista

Il cioccolato fondente, ottenuto dalla pianta del cacao, ha avuto un impatto culturale significativo sin dalla sua scoperta da parte degli Europei. Questa variante, considerata meno dolce e più “pura”, è spesso presente nelle diete a basso contenuto calorico. Ma è davvero salutare il cioccolato fondente? Come ogni alimento, ha vantaggi e svantaggi, che dipendono anche dalla modalità di consumo.

Il cacao è stato considerato un alimento dalle popolazioni americane precolombiane, che lo consumavano principalmente come bevanda. Tuttavia, era un lusso riservato ai guerrieri e alle persone agiate. La produzione di cioccolato si diffuse successivamente con i maestri cioccolatieri a partire dal Settecento. Il cioccolato fondente, caratterizzato da una maggiore percentuale di cacao rispetto a zucchero e latte, è la variante preferita dagli adulti ed è consigliato anche giornalmente, ma in quantità limitate. Uno dei suoi benefici è la capacità di migliorare l’umore, grazie alla stimolazione della produzione di serotonina, l’ormone del buonumore.

Inoltre, il cioccolato fondente ha una forte capacità antiossidante, che lo rende un ottimo alleato per il sistema immunitario. Migliora anche la funzione endoteliale e la salute cardiaca, se consumato in modo moderato (25-30 grammi al giorno è un limite accettabile per la maggior parte delle persone). Inoltre, può aiutare a ridurre la pressione arteriosa se assunto tra i pasti. Tuttavia, è importante scegliere varianti di cioccolato fondente con una percentuale di cacao pura di almeno il 75%, in modo da ridurre la quantità di zucchero aggiunto. È importante notare che il cioccolato fondente è ricco di calorie (può superare le 500 calorie per etto di prodotto), quindi deve essere consumato con moderazione da individui sani.

Tuttavia, le persone con problemi al fegato o malattie epatiche generali dovrebbero evitare di consumarlo. È importante tenere presente che il consumo eccessivo di cioccolato fondente può avere effetti negativi sulla salute, come l’aumento di peso e l’aumento del rischio di carie dentarie. Pertanto, è consigliabile consumarlo con moderazione e come parte di una dieta equilibrata.

In conclusione, il cioccolato fondente può essere salutare se consumato in modo moderato e come parte di uno stile di vita sano. I suoi benefici includono il miglioramento dell’umore, il supporto al sistema immunitario e la promozione della salute cardiaca. Tuttavia, è importante scegliere varianti di cioccolato fondente con una percentuale elevata di cacao puro e limitare l’assunzione di calorie. Come per ogni alimento, è importante trovare un equilibrio e consumarlo con moderazione.

Continua a leggere su MediaTurkey: Il cioccolato fondente fa bene? Ecco la verità secondo il nutrizionista