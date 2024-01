Il cliente ha diritto al bicchiere d’acqua gratis al bar? Ecco la risposta

Se sei un appassionato di caffè espresso e ti sei mai chiesto se hai diritto a un bicchiere d’acqua gratuito al bar, allora sei nel posto giusto. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, spiegando che i bar non sono obbligati a fornire gratuitamente un bicchiere d’acqua né ai clienti abituali né a quelli occasionali.

In Italia, l’usanza di offrire un bicchiere d’acqua al cliente varia da regione a regione e da città a città. Possiamo dire subito che non si tratta di un diritto del cliente. Inoltre, spiegheremo perché è normale che al bar ti facciano pagare il bicchiere d’acqua richiesto dopo il caffè e perché non puoi lamentarti.

In alcune città, come Napoli, ogni volta che si ordina un caffè, viene automaticamente servito un bicchiere d’acqua liscia o frizzante a scelta del cliente. Non è un obbligo, ma una consuetudine secolare che fa parte della cultura partenopea. Un napoletano troverebbe incomprensibile dover pagare un bicchiere d’acqua al bar, mentre un turista rimarrebbe sorpreso dal fatto che l’acqua al bar sia gratuita. Tuttavia, il bar non è obbligato a fornire gratuitamente l’acqua al cliente.

Non esiste una legge che obbliga il barista a offrire gratuitamente l’acqua, né al cliente abituale che viene ogni mattina per fare colazione né al cliente occasionale. La legge impone solo al bar di avere una fonte d’acqua potabile, ma non vieta di far pagare il bicchiere d’acqua a chi lo richiede. Spetta al barista decidere se far pagare l’acqua, offrirla gratuitamente o fornire il bicchiere gratuitamente solo in determinate situazioni.

Di solito, se l’acqua si paga, dovrebbe essere segnalato nel menu. Anche l’acqua del rubinetto ha un costo, quindi non è comune reclamare un bicchiere d’acqua gratuita. Nonostante l’acqua sia un bene collettivo, l’acqua fornita da un esercizio commerciale è di sua proprietà e può essere utilizzata a discrezione del proprietario. Nei bar che offrono gratuitamente l’acqua, si tratta spesso di acqua depurata dal rubinetto, che è potabile, anziché acqua in bottiglia.

Mentre a Napoli è normale chiedere un bicchiere d’acqua al bar senza che venga incluso nel conto, in altri luoghi è normale pagare l’acqua al bar. Se il barista ti chiede un supplemento per l’acqua, non dovresti sorprenderti, perché è un suo diritto farlo e non hai il diritto di ottenere l’acqua gratuitamente.

Continua a leggere su MediaTurkey: Il cliente ha diritto al bicchiere d’acqua gratis al bar? Ecco la risposta