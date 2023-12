Il collegio approda a sorpresa su Netflix! Il reality sarà disponibile dal 31 dicembre

Il noto reality show italiano “Il collegio” arriverà inaspettatamente sulla piattaforma di streaming Netflix, un’emozionante notizia per i fan dello show. Avranno la possibilità di rivedere le stagioni precedenti in vista del nuovo anno. A partire dal 31 dicembre 2023, il programma sarà disponibile su Netflix, anche se non sappiamo ancora quanti episodi delle otto stagioni saranno aggiunti al catalogo. Netflix ha presentato il reality con il trailer della prima edizione, ma presto scopriremo quanti episodi saranno disponibili in streaming. È importante notare che Netflix ha recentemente apportato modifiche alle modalità di condivisione degli account, quindi è necessario fare attenzione a questo cambiamento. Attualmente, tutte le otto stagioni de “Il collegio” possono essere guardate gratuitamente su RaiPlay, ma per rimanere aggiornati sulle ultime novità, è consigliato seguire il programma anche su Instagram e iscriversi al canale ufficiale WhatsApp di Daninseries. In conclusione, l’arrivo di “Il collegio” su Netflix è un’ottima notizia per i fan dello show che potranno rivedere le stagioni precedenti e immergersi nuovamente nelle avventure dei ragazzi che affrontano la vita in un collegio degli anni passati. Non vediamo l’ora di scoprire quanti episodi saranno disponibili e di goderci questo reality show su Netflix.

