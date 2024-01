Il film live action di Minecraft con Jason Momoa arriverà al cinema nel 2025: svelata la data di uscita

Il film live action di Minecraft, con Jason Momoa nel ruolo principale, uscirà al cinema nel 2025. Dopo una lunga attesa, è stato finalmente annunciato che il film verrà proiettato il 4 aprile 2025. I fan del popolare videogioco sono molto entusiasti di questa notizia, poiché aspettano da anni l’adattamento cinematografico. Minecraft è un gioco che è stato lanciato nel 2011 e ha ottenuto un enorme successo, raggiungendo 100 milioni di utenti in pochi anni. Il gioco consente ai giocatori di utilizzare blocchi per creare strutture e mondi, diventando così uno dei franchise più amati al mondo. Warner Bros sta lavorando al film di Minecraft da diversi anni, con Shawn Levy e Rob McElhenney come registi. Al momento, non sono ancora stati rivelati dettagli sulla trama del film, ma considerando il successo degli adattamenti cinematografici di videogiochi negli ultimi anni, ci si può aspettare un film avvincente ed emozionante. Jason Momoa, noto per i suoi ruoli in Aquaman e Dune, sarà il protagonista del film. Il regista Jared Hess, famoso per il suo lavoro su Napoleon Dynamite, dirigerà il progetto. Al cast si sono anche uniti Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen e Jack Black, che ha annunciato di interpretare il personaggio di Steve. I produttori del film includono Mary Parent e Roy Lee, già noti per la loro collaborazione in Dune. Jill Messick, che purtroppo è scomparsa nel 2018, riceverà un credito postumo per lo sviluppo del film. Lydia Winters e Vu Bui, sviluppatori del videogioco Mojang, saranno anche produttori del film. Per quanto riguarda lo streaming del film, al momento non sono ancora state fornite informazioni precise. È probabile che il film sarà disponibile su piattaforme come Sky Cinema dopo la sua uscita al cinema. Tuttavia, potrebbe anche essere acquisito da una piattaforma di streaming. Negli Stati Uniti e in alcune parti d’Europa, i contenuti di Warner Bros sono disponibili su HBO Max, che potrebbe essere una possibile opzione per lo streaming di Minecraft. Tuttavia, al momento HBO Max non è disponibile in Italia a causa di un contratto di distribuzione con Sky. Nonostante non siano stati rilasciati materiali promozionali, come trailer o video, l’annuncio della data di uscita ha sicuramente aumentato l’attesa dei fan per il film di Minecraft. Sarà interessante vedere come il mondo creato con i famosi blocchi del videogioco prenderà vita sul grande schermo e come Jason Momoa interpreterà il protagonista. Aggiorneremo i lettori su qualsiasi nuova informazione riguardante il film.

Continua a leggere su MediaTurkey: Il film live action di Minecraft con Jason Momoa arriverà al cinema nel 2025: svelata la data di uscita