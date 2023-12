Il Grinch, tutto quello che c’è da sapere sul divertente film d’animazione

Il Grinch, un film d’animazione diretto da Yarrow Cheney nel 2018, racconta la storia di un personaggio strano e verde chiamato il Grinch. Vive in una grotta con il suo cane Max e desidera solo pace e tranquillità. Tuttavia, durante il periodo natalizio, la città di Chissarà è entusiasta di festeggiare il Natale, il che irrita il Grinch. Decide quindi di sabotare le feste rubando regali, addobbi e canti. Ma riuscirà davvero a rovinare il Natale? Il film, prodotto negli Stati Uniti, è stato molto apprezzato dalla critica e dal pubblico. Ha ottenuto anche alcune nomination ai Critics Choice Award e ai Producers Guild. In Italia, il film ha avuto un grande successo, incassando quasi 8 milioni di euro nelle prime 12 settimane di programmazione. La voce del protagonista nella versione italiana è di Alessandro Gassmann, mentre in originale è di Benedict Cumberbatch. La sceneggiatura è stata scritta da Ken Daurio, Michael LeSieur, Stephan Franck e Cinco Paul, mentre le musiche sono state realizzate da Danny Elfman. In conclusione, Il Grinch è un divertente film d’animazione a tema natalizio che conquista grandi e piccini. Non perdete l’opportunità di vederlo durante le feste natalizie!

