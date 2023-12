il motivo del doppio forfait

La Juventus si prepara per l’importante sfida contro il Genoa, ma deve fare i conti con due assenze importanti. Adrien Rabiot e Daniele Rugani non si sono allenati alla Continassa e il motivo di questa assenza è stato finalmente svelato. Entrambi i giocatori sono indisponibili per motivi diversi: Rabiot ha riportato un pestone al piede durante la vittoria contro il Napoli, mentre Rugani è stato colpito da un’influenza.

La notizia non è positiva per il tecnico Massimiliano Allegri, che avrebbe sicuramente voluto avere a disposizione entrambi i giocatori per la prossima partita. Rabiot, infatti, è stato uno dei protagonisti dell’ultima sfida, mettendo a segno anche un gol. La sua assenza potrebbe rappresentare un problema per il centrocampo bianconero, ma Allegri potrebbe trovare delle alternative valide per colmare questa lacuna.

Anche Rugani è uno dei giocatori che Allegri avrebbe voluto schierare contro il Genoa. Il difensore è stato spesso impiegato come riserva in questa stagione, ma ha dimostrato di essere un elemento affidabile quando chiamato in causa. La sua assenza potrebbe costringere Allegri a rivedere la formazione difensiva, cercando soluzioni alternative per coprire questo vuoto.

Nonostante queste due assenze, però, c’è anche una buona notizia per Allegri. Timothy Weah, infatti, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di stop per infortunio. Il giovane attaccante potrebbe essere una valida alternativa in attacco, offrendo velocità e freschezza alla squadra. La sua presenza potrebbe essere fondamentale per cercare di ottenere una vittoria contro il Genoa e continuare la corsa verso la vetta della classifica.

La Juventus ha bisogno di punti per rimanere agganciata all’Inter e sperare in un passo falso dei nerazzurri. La squadra di Allegri ha dimostrato di avere la qualità e la determinazione necessarie per lottare per lo scudetto, ma non può permettersi passi falsi in questa fase della stagione. Le assenze di Rabiot e Rugani rappresentano sicuramente un ostacolo, ma la squadra deve trovare il modo di superarlo e continuare a ottenere risultati positivi.

La sfida contro il Genoa sarà delicata, la squadra di Gilardino ha bisogno di punti per la salvezza e cercherà di mettere in difficoltà la Juventus. Sarà fondamentale per Allegri trovare la giusta soluzione per colmare le assenze e mettere in campo una formazione competitiva. La vittoria contro il Napoli ha dato fiducia alla squadra, ma ora è necessario confermare quella prestazione con un’altra vittoria.

In conclusione, le assenze di Adrien Rabiot e Daniele Rugani rappresentano un problema per la Juventus in vista della sfida contro il Genoa. Entrambi i giocatori sono importanti per la squadra di Allegri, ma dovranno essere sostituiti da alternative valide. La presenza di Timothy Weah potrebbe essere un elemento positivo, offrendo freschezza e velocità in attacco. La Juventus dovrà cercare di superare questo ostacolo e continuare a lottare per il titolo.