Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le puntate inedite della stagione 8 a partire da oggi alle 16.00!

Il Paradiso delle Signore, una famosa serie televisiva italiana, ritorna su Rai 1 con gli episodi inediti della stagione 8. Dopo una pausa estiva, la nuova stagione è finalmente iniziata, portando con sé la tanto amata storia ambientata nel grande magazzino milanese negli anni ’60.

Le repliche della stagione precedente sono state trasmesse dal 4 settembre, ma i fan sono ora impazienti di vedere le nuove avventure de Il Paradiso delle Signore. Finalmente è stata annunciata la data: l’11 settembre alle 16.00, cinque minuti prima del solito, le puntate inedite prenderanno il via su Rai 1.

La trama della stagione 8 si svolge ancora una volta a Milano, nel settembre 1964. Il Paradiso delle Signore deve affrontare una nuova minaccia: la Galleria Milano Moda, un grande magazzino concorrente aperto da Umberto Guarnieri e Tancredi alla fine della stagione precedente. Questo nuovo magazzino attira inevitabilmente parte della clientela del Paradiso e mette a rischio il magazzino di Vittorio Conti.

La competizione tra i due grandi magazzini si intreccia con la complicata storia d’amore che coinvolge Vittorio, Matilde Frigerio e Tancredi. Vittorio deve lottare per salvare il suo magazzino e conquistare l’unica donna che ha avuto il coraggio di amare dopo la morte di Marta.

Ma non è solo la storia di Vittorio a tenere viva l’attenzione degli spettatori. Adelaide, tornata dalla Svizzera con un segreto sconvolgente, scopre un passato che nemmeno lei conosceva fino in fondo. Questo segreto la avvicina sempre di più a Marcello, ma sorprendentemente anche a Umberto Guarnieri.

Il cast della serie è composto da molti attori che interpretano i vari personaggi. Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Massimo Poggio riprendono i loro ruoli come Vittorio Conti, Umberto Guarnieri, Adelaide di Sant’Erasmo ed Ezio Colombo. Ci sono anche molti altri attori e personaggi che contribuiscono a rendere la serie interessante e coinvolgente.

La stagione 8 de Il Paradiso delle Signore è composta da un totale di 160 episodi, come nelle stagioni precedenti. Ogni episodio dura circa 50 minuti, comprese le interruzioni pubblicitarie.

Per coloro che non riescono a seguire la serie in televisione, è possibile guardare gli episodi in streaming su RaiPlay. È sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito o sull’app e accedere ai contenuti desiderati. RaiPlay offre la possibilità di guardare gli episodi in diretta o on-demand, quindi gli spettatori possono scegliere quando e come seguire la serie.

In conclusione, Il Paradiso delle Signore 8 è finalmente tornato su Rai 1 con gli episodi inediti della nuova stagione. Gli appassionati della serie possono godersi nuove avventure, colpi di scena e intrighi nel grande magazzino milanese degli anni ’60. Non perdete l’appuntamento con le nuove puntate dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1 o in streaming su RaiPlay.

