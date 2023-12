In arrivo da Lego il set dedicato alla casa della famiglia Cullen di Twilight!

L’azienda Lego ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo set ispirato alla famosa saga di Twilight. Dopo aver già prodotto set basati su Harry Potter e Il Signore degli Anelli, Lego ha finalmente deciso di dedicarsi ad un’altra amata saga fantasy: Twilight!

Il set è stato proposto da un fan su Lego Ideas, un sito web che permette agli utenti di suggerire nuove idee per i set Lego. Dopo una valutazione da parte della LEGO Review Board, otto idee sono state selezionate per essere sviluppate e lanciate in futuro. Una di queste è il set della casa dei Cullen di Twilight, che include l’edificio principale, un piccolo giardino, un lupo mannaro da costruire e le minifigure dei protagonisti della saga.

Non sono ancora state annunciate la data di uscita e eventuali modifiche al set, ma i fan non vedono l’ora di poterlo aggiungere alla loro collezione Lego. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di Twilight, una saga che ha conquistato milioni di lettori e ha avuto un enorme successo al cinema. La storia d’amore tra Bella Swan ed Edward Cullen ha affascinato il pubblico di tutto il mondo.

Lego ha dimostrato di saper cogliere l’interesse dei fan di diverse saghe fantasy e di trasformare le loro idee in fantastici set di costruzioni. I set Lego basati su Harry Potter e Il Signore degli Anelli sono diventati oggetti da collezione molto ambiti. Con l’arrivo del set dei Cullen, Lego offre ai fan di Twilight la possibilità di ricreare le loro scene preferite della saga e di immergersi nel mondo fantastico dei vampiri e dei licantropi.

Nonostante non si sappia ancora quali altri set verranno lanciati in futuro, sicuramente Lego continuerà a sorprendere i fan con nuovi prodotti emozionanti. Nel frattempo, i fan di Twilight possono già iniziare a sognare di costruire la casa dei Cullen e di vivere le loro avventure preferite attraverso i mattoncini Lego. Per rimanere aggiornati sulle novità Lego, è possibile seguire il sito ufficiale e i profili social dell’azienda.

