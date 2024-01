In inverno hai più fame? E’ normale: ecco perchè

Il nostro metabolismo è fortemente influenzato dalle abitudini umane e dalle stagioni dell’anno. Durante l’inverno, molte persone sperimentano un aumento dell’appetito, il che può essere spiegato scientificamente. Ci sono diverse ragioni che contribuiscono a questa sensazione di fame durante i mesi più freddi.

Gli esseri umani, come la maggior parte dei mammiferi, sono a sangue caldo. Questo significa che siamo in grado di generare calore corporeo sia attraverso il cibo che da fattori esterni. Quando le temperature esterne sono basse, il nostro corpo percepisce il freddo e aumenta il senso di fame. Questo perché ha bisogno di energia per mantenere una temperatura corporea di circa 36-37 gradi Celsius. Quando la temperatura scende al di sotto di questo livello, il nostro corpo reagisce tremando, il che richiede ancora più energia e aumenta la necessità di assumere cibo.

Durante i mesi invernali, il nostro organismo ha bisogno di più “carburante” per funzionare correttamente. Inoltre, a causa di una minore sudorazione, tendiamo a consumare meno acqua e quindi a idratarci meno. Questo può contribuire all’aumento dell’appetito, poiché il nostro corpo cerca di compensare la mancanza di idratazione con l’assunzione di cibo.

Oltre ai fattori metabolici, ci sono anche fattori umorali che influenzano la sensazione di fame durante l’inverno. Con meno ore di luce solare, molte persone sperimentano un abbattimento dell’umore e una minore attività fisica. Questo può portare a una maggiore fame, poiché il cibo può essere visto come un modo per alleviare lo stress e migliorare l’umore. Inoltre, l’inattività fisica durante i mesi invernali può contribuire all’aumento di peso, poiché non bruciamo le calorie in eccesso attraverso l’esercizio.

È importante notare che l’aumento dell’appetito durante l’inverno può essere variabile da persona a persona. Alcune persone potrebbero sperimentare un aumento significativo dell’appetito, mentre altre potrebbero non notare alcuna differenza. Tuttavia, è comune che molte persone avvertano una maggiore fame durante i mesi più freddi.

Per gestire l’aumento dell’appetito durante l’inverno, è importante fare scelte alimentari sane e bilanciate. È consigliabile consumare cibi ricchi di nutrienti, come frutta, verdura e proteine magre, per soddisfare il senso di fame senza assumere troppe calorie vuote. È anche importante rimanere idratati bevendo abbastanza acqua, nonostante la minore sensazione di sete durante i mesi invernali.

In conclusione, l’aumento dell’appetito durante l’inverno è una risposta fisiologica del nostro corpo al freddo. Il nostro organismo ha bisogno di più energia per mantenere una temperatura corporea adeguata e compensare la minore idratazione. Inoltre, fattori umorali come il minor numero di ore di luce solare e l’inattività fisica possono contribuire alla sensazione di fame. È importante adottare una dieta equilibrata e fare scelte alimentari consapevoli per gestire l’appetito durante i mesi invernali.

