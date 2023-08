Incidente sulla Corda Molle: morto un uomo di 70 anni

Ancora sangue sulle strade del Bresciano, questa volta la tragedia si è verificata sulla Corda Molle, dove un uomo ha perso la vita dopo un’incidente con la sua vettura.

Corda Molle: uomo di 70 anni morto in un incidente

Un uomo di 70 anni è morto in un incidente sulla Corda Molle, nel tratto tra Borgosatollo e Montichiari. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha portato la vettura dell’uomo a ribaltarsi al centro della carreggiata distruggendosi del tutto e stroncando la vita del 70enne.

Il raccordo è stato chiuso all’altezza di Borgosatollo, con ripercussioni inevitabili sul traffico: le code sono lunghe chilometri.

Sul posto sono accorsi la Polizia stradale di Montichiari ed i Vigili del Fuoco, quest’ultimi non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo esamine dell’uomo dalle lamiere della vettura. Si presume che la vittima sia morta sul colpo e per questo sono stati vani anche i tentativi di rianimarlo.

Al momento non sono state diffuse le generalità della vittima e dopo i primi rilievi ancora nulla è chiaro di come sia potuto accadere quest’incidente così spaventoso. L’impatto è stato comunque tremendo perchè la vettura è andata completamente distrutta.

La Polizia sta cercando di fare chiarezza sui fatti nel minor tempo possibile, anche per capire se nel tragico incidente sia stato coinvolto un altro mezzo che in quel caso è scappato. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, ma ciò non toglie che le vittime sulle strade lombarde continuano ad aumentare vertiginosamente e questo è un dato di fatto molto preoccupante.

Il corpo dell’uomo è stato trasportato all’obitorio e la strada liberata dalla vettura, così pian piano la viabilità è ritornata alla normalità.