Inside Out 2 si farà e arriverà nell’estate 2024! Svelati i primi dettagli della trama

Disney e Pixar hanno annunciato il sequel di Inside Out durante l’evento D23 Expo. Il film d’animazione acclamato da critica e pubblico, seguirà il viaggio di Riley, la giovane protagonista, mentre affronta l’adolescenza e sperimenta nuove emozioni. Nel primo film, Riley era guidata dalle sue emozioni principali: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza. Nel sequel, Riley e le sue emozioni affronteranno una nuova fase della sua vita, accompagnate da nuove emozioni come l’Ansia, l’Imbarazzo, la Noia e l’Invidia. Il film esplorerà l’ansia sociale, un tema rilevante per gli adolescenti. Non sono state ancora rivelate informazioni sulla data di uscita in Italia, ma il film arriverà nei cinema statunitensi nell’estate del 2024. Amy Poehler tornerà a interpretare il personaggio di Gioia, mentre Maya Hawke darà la voce all’Ansia. Una volta rilasciato, Inside Out 2 sarà aggiunto alla libreria di Disney+. Pixar ha diffuso il primo teaser trailer, suscitando grande curiosità tra i fan. Il film promette di essere un’esperienza emozionante e coinvolgente, esplorando le sfide dell’adolescenza. Non resta che attendere con impazienza l’uscita del film e godersi il viaggio nella mente di Riley.

