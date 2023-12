Io sono Babbo Natale, l’ultima interpretazione del grande Gigi Proietti

“Io sono Babbo Natale” è l’ultimo film interpretato da Gigi Proietti, uno dei più famosi attori italiani, diretto da Edoardo Maria Falcone nel 2021. Questa commedia natalizia offre non solo momenti divertenti, ma anche l’opportunità di ammirare il talento indimenticabile di Proietti sul grande schermo.

La trama ruota attorno a Ettore, un uomo appena uscito di prigione, che decide di rubare nella casa dell’anziano Nicola. Ma all’interno della casa, trova una sorpresa: una grande quantità di giocattoli. Nicola rivela a Ettore di essere Babbo Natale, dando inizio a una serie di avventure e situazioni comiche che coinvolgono i protagonisti.

Nel cast del film, oltre a Gigi Proietti, c’è anche Marco Giallini, un altro talentuoso attore italiano. La coppia ha ottenuto ottime recensioni per le loro interpretazioni. Altri attori nel cast includono Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Daniele Pecci, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli, Giorgia Salari, Massimo Vanni, Lucia Batassa e Stefano Scandaletti.

“Io sono Babbo Natale” è stato girato interamente a Roma e prodotto da Lucky Red e Rai Cinema con 3 Marys. La sceneggiatura è stata scritta da Edoardo Falcone, la fotografia è stata curata da Maurizio Calvesi e le musiche da Michele Braga. Nonostante le difficoltà incontrate durante la lavorazione a causa della pandemia da Covid-19, il film è stato distribuito il 3 novembre 2021 e ha incassato 1,7 milioni di euro al botteghino, dimostrando l’interesse del pubblico per questa commedia natalizia.

La prima serata di “Io sono Babbo Natale” è prevista per martedì 19 dicembre su Rai Due. Questo sarà l’ultimo film in cui potremo ammirare Gigi Proietti, uno dei più grandi attori italiani, scomparso nel novembre 2020. La sua interpretazione in questo film rimarrà un ricordo indelebile per tutti i suoi fan e per il mondo del cinema italiano.

“Io sono Babbo Natale” offre un’opportunità unica per godere dell’ultimo talento di Gigi Proietti sul grande schermo. È una commedia natalizia divertente e coinvolgente che ci permette di immergerci nell’atmosfera magica del Natale e di apprezzare ancora una volta il talento di un grande attore italiano.

