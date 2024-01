Italian Sounding, come riconoscere il falso cibo made in Italy

La tradizione culinaria italiana è conosciuta in tutto il mondo e ha contribuito a creare uno stereotipo positivo o negativo dell’italiano come individuo e a livello culturale. Questo ha portato allo sviluppo di prodotti alimentari italiani contraffatti, conosciuti come Italian Sounding. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy cerca di limitare la diffusione di questi prodotti al di fuori dell’Italia. La contraffazione alimentare danneggia l’economia italiana. Per riconoscere il cibo italiano autentico, si possono guardare i nomi sgrammaticati o particolari sui prodotti, le colorazioni “italiane” e i simboli di denominazioni come DOC, DOP, DOCG, IGP. La legge italiana è ancora permissiva in questo campo.

