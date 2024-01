Jacob Elordi non sarà mai più lo stesso dopo Saltburn: il film segna il suo addio definitivo ai teen drama

Jacob Elordi ha recentemente preso una svolta nella sua carriera, segnando definitivamente l’addio al mondo dei teen drama. Dopo aver ottenuto successo con la trilogia di The Kissing Booth e la serie TV Euphoria, Elordi ha deciso di cercare ruoli più maturi e impegnativi. Il suo primo passo in questa direzione è stato il film biografico Priscilla, in cui interpreta Elvis Presley. Si ipotizza che Elordi possa addirittura ottenere una candidatura agli Oscar per questa performance. Tuttavia, il punto di non ritorno è stato raggiunto con il film Saltburn, un thriller country caratterizzato da scene sessuali esplicite che hanno suscitato molte reazioni e discussioni. Questo film rappresenta un cambiamento radicale per Elordi, che ha abbandonato definitivamente i ruoli adolescenziali dei suoi inizi di carriera. Il messaggio che l’attore vuole trasmettere è che i teen drama appartengono al passato e non faranno più parte del suo futuro. Oltre a Saltburn, Elordi sarà coinvolto anche nel film He Went That Way, in cui interpreta un serial killer. Resta da vedere quale sarà il suo coinvolgimento nella terza stagione di Euphoria.

