Marvel Studios ha deciso di licenziare Jonathan Majors a seguito del suo verdetto di colpevolezza per aggressione e violenza domestica. Questa scelta ha avuto gravi conseguenze professionali per l’attore, noto per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe interpretando il cattivo Colui che Rimane, alias Kang il Conquistatore. Majors aveva debuttato nel ruolo durante la prima stagione di Loki nel 2021 e aveva poi ripreso il personaggio nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania nel 2023. La decisione dei Marvel Studios ha influenzato i piani futuri del MCU, in quanto Kang era destinato ad essere il cattivo principale delle fasi 5 e 6, compresa la pellicola Avengers: The Kang Dynasty ora rinominata semplicemente Avengers 5. La situazione si è ulteriormente complicata con l’abbandono del regista Destin Daniel Cretton dal progetto di Avengers 5. Ora i Marvel Studios dovranno decidere se mantenere la storyline di Kang, magari con un nuovo attore nel ruolo. Majors è stato licenziato anche dal suo manager e pubblicista, ed è stato allontanato da altri progetti cinematografici. La sentenza definitiva di Majors è prevista per febbraio 2024. In sintesi, Jonathan Majors è stato licenziato dai Marvel Studios a causa della sua colpevolezza per aggressione e violenza domestica, il che ha avuto un impatto significativo sui piani futuri del MCU. Ora i Marvel Studios devono decidere come procedere con il personaggio di Kang, considerando anche la possibilità di un nuovo attore nel ruolo. La sentenza definitiva di Majors è prevista per febbraio 2024.

Continua a leggere su MediaTurkey: Jonathan Majors è stato condannato per aggressione: Marvel lo licenzia dal ruolo di Kang