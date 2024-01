La Baguette di Fulvio Marino: ecco ricetta, preparazione e consigli

Nella puntata odierna della nuova serie di Food Network “Nel forno di casa tua”, dedicata all’arte della panificazione, Fulvio Marino, esperto panificatore e mugnaio, ha condiviso con gli spettatori uno dei suoi segreti: la ricetta delle baguette. Se siete amanti del pane croccante, questa ricetta è perfetta per voi. Iniziamo esplorando gli ingredienti necessari e il procedimento dettagliato per preparare le deliziose baguette di Fulvio Marino.

Per l’autolisi, avrete bisogno di 450g di farina 0, 50g di farina di farro bianco (o farina 0) e 300g di acqua. In una ciotola, mescolate le due farine e aggiungete l’acqua, mescolando grossolanamente con un cucchiaio. Lasciate riposare l’autolisi per un’ora a temperatura ambiente.

Passiamo all’impasto. Aggiungete il lievito di birra fresco sbriciolato e metà dell’acqua all’autolisi. Impastate con le mani fino a ottenere un composto liscio. Aggiungete il sale e l’acqua rimasta, continuando a lavorare l’impasto fino a far assorbire il tutto. Coprite l’impasto e lasciatelo lievitare per un’ora e mezza a temperatura ambiente.

Dividete l’impasto in tre parti uguali e date loro la forma di filoncini leggermente allungati. Disponete i filoncini su una teglia coperta con un canovaccio infarinato. Coprite e lasciate riposare per 20 minuti. Prendete ogni filoncino, allargatelo schiacciandolo con le mani e poi ripiegate ogni lembo esterno verso il centro per dargli la forma delle classiche baguette. Disponete le baguette sul canovaccio con la piega rivolta verso l’alto, distanziandole con dei lembi del canovaccio infarinato. Coprite e lasciate lievitare per un’ora a temperatura ambiente e successivamente per quattro ore in frigorifero.

Capovolgete ogni baguette su una teglia, incidete la superficie in cinque punti e cuocetele in forno caldo e statico a 240°C per 15-18 minuti. Con questo procedimento attento e dettagliato, potrete gustare delle baguette croccanti e fragranti, proprio come le prepara Fulvio Marino nella sua panetteria.

Seguendo passo dopo passo questa ricetta, potrete portare in tavola il profumo e il sapore autentico delle baguette artigianali, perfette per accompagnare ogni pasto o per essere gustate da sole con un filo d’olio extravergine d’oliva. Buon divertimento in cucina e buon appetito!

