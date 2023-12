La banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo: tutte le curiosità

Il film “La banda dei Babbi Natale” è una commedia natalizia del 2010 diretta da Paolo Genovese e interpretata dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. La storia si svolge a Milano durante la notte di Natale, dove i tre amici vengono arrestati mentre cercano di scalare un edificio. Aldo è disoccupato e appassionato di scommesse, Giovanni è un veterinario donnaiolo con una doppia vita, mentre Giacomo è un vedovo inconsolabile. Per scagionarsi, inventano una storia incredibile ma vera. Nel cast del film sono presenti anche Angela Finocchiaro, Silvana Fallisi, Lucia Ocone, Antonia Liskova, Sara D’Amario e Giovanni Esposito. Il film è uscito al cinema il 17 dicembre 2010 ed è l’ottavo film realizzato dal trio comico. Ha ottenuto un buon successo di pubblico e ha ricevuto quattro nomination ai Nastri D’Argento e una ai Ciak d’Oro nel 2011. Nel 2015 è stato realizzato un remake in Germania intitolato “Weihnachts-Männer”. Il film è una produzione di Paolo Guerra per Medusa Film e Agidi srl ed è distribuito da Medusa. “La banda dei Babbi Natale” è una divertente commedia natalizia che riesce a intrattenere grazie alle irresistibili gag del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Non perdere l’occasione di vedere questa coinvolgente favola moderna ambientata durante la notte di Natale.

