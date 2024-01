La birra fa ingrassare o dimagrire? Ecco la risposta finale!

La birra è un alcolico molto popolare e diversificato nei brand, ma ancora circolano molte false credenze sulla sua capacità di far ingrassare o dimagrire. Nonostante sia un prodotto ampiamente conosciuto, la sua lavorazione di base implica la maturazione di pochi ingredienti come il malto d’orzo e il luppolo, seguita da una fermentazione alcolica che è stata utilizzata per millenni e raffinata nel corso dei secoli.

La domanda su se la birra faccia ingrassare o dimagrire può sembrare difficile da rispondere, poiché alcune persone sostengono che faccia ingrassare, mentre altre dicono che faccia dimagrire. Anche le fonti autorevoli tendono a spingere in una direzione o nell’altra. Ma qual è la verità?

La birra che conosciamo oggi non è tutta uguale, poiché esistono numerose versioni, ma il processo finale è sostanzialmente simile. Si tratta di un prodotto alcolico ottenuto dalla fermentazione e dalla lavorazione di acqua e cereali. Gli antichi assiri ed egizi avevano compreso che era possibile produrre birra da qualsiasi tipo di cereale e gli egizi la consideravano una forma di “pane liquido”.

In generale, tutti gli alcolici fanno ingrassare poiché il processo di fermentazione è molto calorico in base alla quantità e al peso. Tuttavia, la birra è spesso associata a uno stile di vita poco sano o addirittura pigro, e l’immagine della “pancia da birra” è il risultato del consumo eccessivo e abituale di questo alcolico. Ciò che fa ingrassare è principalmente l’alcol, poiché il resto delle sostanze presenti nella birra, come acqua e cereali, sono piuttosto sazianti. Inoltre, la birra ha anche un effetto diuretico naturale. Un grammo di alcol contiene 7,1 calorie, quindi è piuttosto calorico, ma l’ingrassamento dipende dall’eccesso di consumo. Un’indicazione generale è che una birra di dimensioni medie al giorno può essere considerata un limite ragionevole per non ingrassare (gli uomini possono bere una quantità leggermente maggiore rispetto alle donne). In confronto, il vino, che ha un contenuto alcolico più elevato, ha un impatto maggiore sul peso.

Quindi, la birra da sola difficilmente fa ingrassare. Se si desidera scegliere birre meno caloriche, è una buona idea optare per quelle non filtrate o alla spina. È importante ricordare che il consumo eccessivo di qualsiasi alcolico può portare all’incremento di peso, quindi è sempre consigliabile bere con moderazione.

In conclusione, la birra non fa ingrassare direttamente, ma l’eccessivo consumo di alcolici e uno stile di vita poco sano possono portare all’accumulo di peso. È importante bere con moderazione e fare scelte consapevoli riguardo alle quantità e ai tipi di birra consumati.

