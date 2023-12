La Promessa, le trame dal 2 al 5 gennaio 2024 | TV Sorrisi e Canzoni

La serie spagnola “La Promessa” sta attirando l’attenzione dei telespettatori italiani su Canale 5 con episodi pieni di colpi di scena e tensione dal 2 al 5 gennaio 2024. Durante questo periodo, accadono molte cose interessanti. Martedì 2 gennaio, Blanca, una vecchia amica di Manuel, arriva alla tenuta, causando gelosia a Jimena, la moglie di Manuel. Nel frattempo, Jana è preoccupata perché Pia non ha ancora preso le erbe che le aveva consigliato di prendere. Pia decide di comunicare a Maria la morte di suo padre. Nel frattempo, Cruz e Lorenzo cercano di avvelenare il tè di Elisa, ma il piano fallisce, facendo sospettare Cruz che Lorenzo stia facendo il doppio gioco. Le tensioni aumentano tra Simona e Candela, con Candela che rivela a Jana e Teresa che il marito di Simona ha ucciso suo marito. Nel frattempo, Lorenzo scopre che il notaio è d’accordo a eliminare l’ultimo testamento del barone, e Cruz inizia a sospettare che Elisa sia a conoscenza del tentato avvelenamento. Mercoledì 3 gennaio, Blanca confessa a Manuel di essere innamorata di Jana, ma lui risponde che è un amore impossibile. Nel frattempo, Elisa rimane alla tenuta perché il notaio è stato operato di appendicite, rendendo Cruz ancora più nervosa. Jimena si sente trascurata da Manuel e sospetta che lui e Blanca si stiano allontanando. Manuel confessa a Jimena che ha recuperato la memoria e che prima dell’incidente non era follemente innamorato di lei. Nel frattempo, Gregorio annuncia ad Alonso che il suo lavoro a La Promessa è finito e che se ne andrà. Giovedì 4 gennaio, Lorenzo e la baronessa continuano la loro relazione segreta per indispettire Cruz. Manuel e Jimena litigano e Jimena confida a Catalina, sorella di Manuel, la sua gelosia per Blanca. Nel frattempo, Curro propone un gioco della verità nel quale si dovranno indovinare le risposte a delle domande fatte agli altri. Venerdì 5 gennaio, Candela chiede scusa a Simona e si riconciliano. Alonso discute con Cruz perché non crede ai suoi sospetti su Lorenzo ed Elisa. Cruz si arrabbia e lo caccia dalla sua camera. Nel frattempo, Lope riceve un regalo da Maria senza motivo apparente e sospetta che la ragazza voglia fare una sciocchezza. Catalina cerca di gestire la tenuta, ma i braccianti non le danno ascolto sapendo che Manuel è il capo. Decide di parlare con Alonso per rivelare che è lei che si occupa di tutto, ma Alonso si arrabbia. Manuel è triste per la partenza di Blanca e si accorda con Jana per fare un volo insieme il giorno dopo. Queste trame delle puntate promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso e possono essere seguite su Canale 5.

Continua a leggere su MediaTurkey: La Promessa, le trame dal 2 al 5 gennaio 2024 | TV Sorrisi e Canzoni