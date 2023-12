La Promessa, le trame dal 27 al 29 dicembre 2023 | TV Sorrisi e Canzoni

La Promessa è una nuova telenovela spagnola che sta attirando l’attenzione dei telespettatori italiani. Le trame degli episodi dal 27 al 29 dicembre 2023 sono piene di suspense e sorprese. Nel primo episodio, Manuel decide di indagare sulle terribili condizioni di Jana dopo essere stata dai duchi. Coinvolge Catalina, che va da Maria per chiedere spiegazioni. Nel frattempo, Petra cerca di mettere in imbarazzo Pia, ma viene richiamata da Gregorio. Martina confida a Maria di voler andare in un mercato delle pulci a Madrid. Durante la conversazione, mostra a Maria l’anello che ha trovato nel carillon. Nel frattempo, Mauro confessa a Lope di aver messo lui l’anello nel carillon per dichiarare il suo amore a Maria. Alonso e Catalina discutono della vendita del palazzo di Cadice per finanziare la ristrutturazione dell’attività. Lorenzo cerca di aprire gli occhi ad Alonso sulla vera natura di Elisa. Alonso cerca di convincere Elisa a scambiare il denaro ereditato con uno dei palazzi del barone. Nel frattempo, Gregorio propone a Pia di cercare una casa dove vivere insieme, ma lei preferisce rimanere alla Promessa fino alla nascita del bambino. Manuel e Catalina pensano che Jimena si sia vendicata perché Jana e Catalina hanno sistemato l’aereo. Cruz ordina a Gregorio di far tornare a lavorare Jana. Nel frattempo, Pia, Teresa, Maria, Lope e Mauro decidono di aiutare Jana facendo le sue faccende. Alonso cerca di vendere il palazzo di Cadice, ma incontra delle difficoltà. Lorenzo offre un prestito ad Alonso, ma Cruz è favorevole a uccidere la baronessa per evitare che si impadronisca del denaro del barone. Nel frattempo, Martina rinchiude Simona e Candela nell’ufficio di Pia per costringerle a risolvere i loro problemi. Manuel rifiuta di andare a Siviglia con Jimena e le fa presente il trattamento subito da Jana a casa dei duchi. Nel secondo episodio, tutti i domestici si danno da fare per coprire Jana nei suoi doveri. Jimena si scusa con Jana e afferma di non sapere cosa sia successo a casa dei suoi genitori. Nel frattempo, il piano di Martina di rinchiudere Simona e Candela ha l’effetto opposto. La gravidanza di Pia diventa sempre più difficile e deve affrontare una conversazione imbarazzante con Gregorio. Cruz espone a Lorenzo il suo piano per uccidere la baronessa. Candela racconta alla servitù la tragedia della morte di suo marito. Alonso mostra a Cruz le nuove idee per La Promessa, ma Cruz gli chiede di affidare il futuro della tenuta a Manuel. Curro deduce di non essere figlio di Lorenzo e Eugenia. Martina comunica a Lope la morte di Salvador, mentre Pia chiede a Gregorio di mostrare la sua parte sensibile. Nel terzo episodio, Cruz e Lorenzo mettono a punto un piano per uccidere Elisa. Jimena offre denaro a Jana come risarcimento, ma lei rifiuta. Curro chiede a Lorenzo se Eugenia potrebbe non essere sua madre. Romulo confessa a Mauro di voler lasciare La Promessa. Curro riferisce a Jana quello che gli ha detto suo padre. Lorenzo fa il doppio gioco e rivela i dettagli del suo piano omicida. Martina ricatta Petra. Romulo confessa a Pia che lascerà La Promessa. Jana respinge le attenzioni di Manuel e Gregorio annuncia a Jimena una visita inattesa durante la colazione. Le trame de La Promessa dal 27 al 29 dicembre saranno piene di suspense, intrighi e sorprese, rendendo questi episodi imperdibili per i fan della serie.

