La ricetta degli struffoli al forno | Video

Gli struffoli, noti anche come pignolata o cicerchiata, sono un dolce italiano amato da tutti. In questo articolo vi presento una versione alternativa al forno di questa delizia, che vi permetterà di gustare dei dolci friabili, profumati e golosi senza sporcare tutta la casa. Inoltre, rimarranno morbidi per diversi giorni.

Per preparare gli struffoli al forno, avrete bisogno di farina, zucchero, burro fuso, tuorlo, vino bianco, un’arancia e miele. Iniziate mescolando la farina, lo zucchero e la scorza grattugiata dell’arancia in una ciotola. Aggiungete poi il burro fuso e il tuorlo, mescolando fino a ottenere un composto sabbioso. A questo punto, aggiungete poche gocce di vino bianco alla volta, impastando fino a ottenere un panetto sodo. Avvolgete l’impasto nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.

Dopo il riposo, prendete l’impasto e formate dei serpentelli, che poi andrete a tagliare a tocchetti. Arrotolate ogni pezzetto di impasto formando delle palline e disponetele su una teglia foderata con carta da forno. Infornate il tutto a 180°C per 15-20 minuti, finché gli struffoli saranno dorati.

Una volta cotti, scaldate leggermente il miele e unite gli struffoli ancora caldi, mescolando bene. A questo punto, posizionate gli struffoli all’interno di pirottini e decorateli con gli zuccherini colorati. Il risultato finale sarà un dolce irresistibile, che potrete gustare da soli o condividere con gli amici e la famiglia.

Questa versione alternativa degli struffoli al forno è ideale per chi vuole evitare l’uso dell’olio e friggere i dolci. Inoltre, essendo cotti in forno, avranno una consistenza più leggera e friabile rispetto alla versione tradizionale fritta. Potrete gustarli senza sensi di colpa e senza sporcare troppo la cucina.

Questi dolcetti sono perfetti per ogni occasione, come ad esempio una festa di compleanno o un pranzo con gli amici. Potrete prepararli in anticipo e conservarli per diversi giorni, senza che perdano la loro fragranza e bontà. Saranno sempre pronti per essere gustati, ogni volta che ne avrete voglia.

Vi consiglio di accompagnare gli struffoli al forno con una tazza di tè o caffè, per un momento di dolce relax. Potrete anche servirli come dessert dopo un pasto, magari accompagnati da una pallina di gelato alla vaniglia o da una crema pasticcera. Saranno sempre un successo garantito.

In conclusione, questa versione alternativa degli struffoli al forno è una valida alternativa alla versione tradizionale fritta. Sono dolci friabili, profumati e golosi, che potrete gustare senza sensi di colpa e senza sporcare tutta la casa. Preparateli per voi stessi o per condividere con gli amici e la famiglia, e lasciatevi conquistare dal loro irresistibile sapore. Non vi resta che provare questa ricetta e farmi sapere cosa ne pensate. Buon appetito!

