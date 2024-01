La ricetta della torta di mele di Sal De Riso

La ricetta della torta di mele proposta da Sal De Riso, rinomato pasticcere, è un vero capolavoro. Il risultato finale è sorprendente: una torta con una crosta croccante e friabile, grazie all’utilizzo abbondante di burro nella frolla. Il ripieno è morbido e profumato, composto da tante mele deliziose che si fondono perfettamente con la torta, rendendola umida e irresistibile. La semplicità di questa ricetta la rende alla portata di tutti, quindi non c’è motivo di non provarla!

Gli ingredienti necessari per realizzare questa squisita torta sono: farina 00, fecola, burro, zucchero, uova, latte e lievito per dolci per la base; farina 00, burro, zucchero, tuorli e uova per la frolla; mele, zucchero e succo di limone per il ripieno. Tutti ingredienti facilmente reperibili nei supermercati.

Il procedimento per realizzare questa torta è semplice e veloce. Per prima cosa, occorre preparare la frolla. In un mixer capiente, si mette il burro morbido insieme allo zucchero e agli aromi scelti. Si frulla il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Successivamente, si aggiungono le uova intere e i tuorli, continuando a frullare fino a formare un panetto. Questo panetto va avvolto nella pellicola trasparente e lasciato riposare in frigorifero per un’ora.

Nel frattempo, si possono preparare le mele. Vanno pelate, private del torsolo e tagliate a dadini. Le mele vanno poi condite con lo zucchero e il succo di limone, e messe in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

Una volta che la frolla ha riposato a sufficienza, si può passare alla preparazione dell’impasto della torta. In una ciotola, si montano le uova intere con lo zucchero fino a renderle spumose e chiare. Successivamente, si aggiunge il burro morbido, a pomata, e si monta il tutto per qualche istante con le fruste. Infine, si incorporano le polveri setacciate, alternandole al latte.

A questo punto, si stende la frolla e si utilizza per foderare i bordi e il fondo di una tortiera di dimensioni adeguate. Il fondo viene bucherellato con una forchetta e all’interno viene versato l’impasto della torta. Sopra l’impasto vengono distribuite le mele ben scolate da eventuali liquidi formatisi.

La torta va cotta in forno caldo e statico a 180°C per circa 50 minuti. Una volta cotta, va lasciata raffreddare completamente prima di essere servita.

Seguendo questi semplici passaggi, si otterrà una torta di mele deliziosa, che non ha nulla da invidiare a quelle preparate dai migliori pasticcieri. La ricetta proposta da Sal De Riso è una garanzia di successo e di bontà. Non vi resta che provarla e deliziare il palato dei vostri ospiti o della vostra famiglia.

