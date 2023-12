La serie di Percy Jackson ha dovuto tagliare Argus, l’amata guardia del Campo Mezzosangue

La serie di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, che sta attirando l’attenzione dei fan su Disney+, ha suscitato delusione per l’assenza del personaggio amato Argus, la guardia del Campo Mezzosangue. Secondo quanto rivelato dalla società di produzione Mythomagic, Inc., questa decisione è stata presa per motivi di budget, poiché sarebbe stato troppo costoso creare gli effetti speciali necessari per i cento occhi di Argus. Nonostante ciò, la serie promette di essere fedele ai romanzi, grazie alla partecipazione attiva dell’autore Rick Riordan. Le puntate usciranno ogni settimana su Disney+, e i fan sperano già in una seconda stagione con Walker Scobell nel ruolo di Percy Jackson, ma sarà il successo dello show a determinare se ci sarà o meno una continuazione.

