La storia di Medusa in Percy Jackson cambia rotta allontanandosi dai romanzi e il co-creatore spiega perché

La serie televisiva “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” su Disney+ ha debuttato il 27 dicembre e si basa sui romanzi di Rick Riordan. La serie segue da vicino gli eventi dei libri, ma aggiunge nuove scene e segmenti non presenti nei film. Un personaggio che ha subito notevoli cambiamenti rispetto ai romanzi è Medusa. Nel terzo episodio, la sua storia si allontana dal libro e si avvicina di più al mito originale della mitologia greca.

Nella serie televisiva, Medusa rappresenta una delle prime grandi vittorie di Percy Jackson. Dopo essere stato ingannato da “Zia Em”, Percy decapita Medusa e i suoi occhi maledetti vengono utilizzati per pietrificare un altro nemico. Tuttavia, per coloro che conoscono la mitologia greca e molte donne, Medusa rappresenta qualcosa di più oscuro.

Nel mito originale, Medusa è una donna umana che fa voto di castità per devozione ad Atena, la dea della saggezza. Tuttavia, intraprende una relazione con Poseidone, il dio del mare, che si trasforma in un incontro carnale. Molti interpretano questo incontro come non consensuale e Medusa viene punita da Atena, che la priva della bellezza e la trasforma in una gorgone che pietrifica chiunque la guardi. La storia si conclude con Perseo che decapita Medusa e offre la sua testa ad Atena.

Nel romanzo originale, la storia di Medusa non viene approfondita, ma nella serie televisiva viene esplorata maggiormente. Medusa ha una conversazione importante con Annabeth, la figlia di Atena, in cui fa riferimento al suo passato e a ciò che ha subito. Il co-creatore della serie, Jon Steinberg, spiega che l’episodio si riferisce al mito originale, ma è adatto all’età del pubblico. Se il pubblico conosce il mito, capirà il significato della conversazione, altrimenti sembrerà solo complicata.

Nel terzo episodio, Medusa offre il suo aiuto a Percy per salvare sua madre da Ade, anche se ha l’ordine di recuperare il fulmine come priorità. Tuttavia, per salvare sua madre, Medusa suggerisce che Percy e i suoi amici pietrifichino Annabeth e Grover come punizione per la loro lealtà verso gli dei. Percy non cade nella trappola e decapita Medusa per proteggere i suoi amici, non per vendicare Poseidone o Atena. Nonostante la sua morte, Medusa influisce sulla percezione che Percy e Annabeth hanno dei loro genitori.

In conclusione, la serie televisiva “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” avvicina la storia di Medusa al mito originale, offrendo ai fan una versione più complessa e fedele del personaggio. Esplora anche le relazioni della gorgone con i genitori dei ragazzi, offrendo una prospettiva diversa rispetto al romanzo originale. Jon Steinberg, co-creatore della serie, spiega che l’episodio si riferisce al mito originale, ma è adatto all’età del pubblico.

