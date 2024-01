La torta dei misteri, qual è l’ingrediente che manca?

Il testo presenta un enigma culinario: come ottenere esattamente 200 grammi di zucchero senza una bilancia. La situazione ipotetica è quella di dover cucinare una torta e avere a disposizione 300 grammi di burro, 300 grammi di farina e 200 grammi di zucchero, ma senza pesi per la bilancia. La soluzione consiste nell’utilizzare la bilancia a piatti mettendo sul primo piatto sia il burro che la farina, ottenendo così un totale di 600 grammi. Sul secondo piatto viene messo lo zucchero, che pesa un chilo. Utilizzando un cucchiaio, si rimuove lo zucchero fino a quando i due piatti si trovano in equilibrio, ottenendo così i 200 grammi di zucchero necessari per la ricetta della torta. Il testo sottolinea l’importanza di ragionamento e creatività per risolvere gli enigmi e invita a continuare ad allenarsi con test simili per migliorare. Infine, si precisa che il testo non ha validità scientifica ed è solo un passatempo divertente da condividere.

