Lago d’Iseo: morto annegato mentre fa il bagno un 33enne

Tragedia sul lago d’Iseo questo pomeriggio, dove un uomo di 33 anni è morto mentre faceva il bagno.

Lago d’Iseo: morto uomo di 33 anni

Un uomo questo pomeriggio ha perso la vita mentre si faceva il bagno nel lago d’Iseo, si tratta di un 33enne di origini pakistane, ma residente a Telgate, è annegato in località Casella di Tavernola.

L’uomo si è recato sul lago insieme ad un amico di 73 anni, quando poi ha deciso di fare un tuffo nelle acque dell’Iseo, mentre l’amico lo attendeva a riva.

All’improvviso o preso dalla stanchezza o forse perchè non era un grande nuotatore, ha iniziato ad arrancare sotto gli occhi dell’amico, che non ha potuto aiutarlo essendo abbastanza anziano e probabilmente non sa nemmeno nuotare, così il 33enne ha cercato invano di salvarsi la vita, ma alla fine le acque del lago non gli hanno dato scampo ed è morto annegato.

L’amico in preda al panico ha chiamato subito i soccorsi e sul posto sono giunti i Carabinieri di Clusone, un’auto medica e un’ambulanza dei volontari di Sarnico.

I sanitari hanno cercato di rianimare il giovane uomo, ma purtroppo era ormai troppo tardi e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso amico, adesso le autorità stanno cercando di capire le cause dell’annegamento e se la vittima sia stata colpita da un malore improvviso.

Resta la tragedia di una persona che voleva solo divertirsi nuotando nelle splendide acque del lago d’Iseo ed invece proprio in quelle acque ha perso la sua giovane vita.

Questa continua ad essere per l’intera penisola un’estate terribile per quanto riguarda le morti in acqua, basta ricordare che solo qualche notte fa un ragazzo di 32 anni ha perso la vita sul lago di Garda dopo essere sbattuto violentemente contro gli scogli con la sua moto d’acqua.