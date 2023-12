L’autore di One Day rivela la principale differenza tra il libro e la serie Netflix: “C’è molto più ses*o”

L’autore di “One Day”, David Nicholls, ha rivelato che la principale differenza tra il libro e la serie Netflix tratta dal romanzo riguarda la presenza di scene di sesso. Mentre nel libro le scene di sesso sono descritte in modo più sottile, nella serie sono rappresentate in modo più esplicito. Questo cambiamento, apportato da Nicole Taylor, responsabile del progetto, offre una nuova prospettiva alla storia. Nicholls ha anche menzionato che ci sono stati altri piccoli cambiamenti nella trasposizione, ma è la quantità di scene di sesso che differenzia principalmente il romanzo dalla serie Netflix. Nonostante ciò, la serie rimane fedele alla trama del libro e offre una nuova esperienza per i fan di “One Day”. La serie TV vedrà Ambika Mod e Leo Woodall nei ruoli dei protagonisti Emma e Dexter, e secondo Nicholls, i due attori hanno dimostrato di avere una grande chimica sul set, rendendoli i preferiti per interpretare i personaggi principali.

