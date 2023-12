Le coppie più famose che si sono formate nel corso del 2023

Nel corso del 2023, molte coppie famose hanno fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Tra queste, spiccano Taylor Swift e Travis Kelce, una coppia che ha attirato l’attenzione di tutti. L’amore tra la regina dell’industria musicale e il giocatore di football è sbocciato a fine giugno, quando Travis ha regalato a Taylor un braccialetto dell’amicizia con il suo numero. Questo gesto ha scatenato molte speculazioni, ma i due non si sono ancora incontrati. Successivamente, Travis ha invitato pubblicamente Taylor a una delle sue partite e a settembre lei ha accettato. Questo ha confermato le voci sulla loro relazione, che è stata poi ufficializzata da entrambi. Durante un concerto, Taylor ha dedicato una canzone a Travis, suggellando così la loro storia d’amore. Le foto dei due mano nella mano a New York hanno fatto il giro del mondo, facendo innamorare ancora di più i loro fan. Taylor Swift e Travis Kelce sono diventati una delle coppie più amate e seguite del 2023. Oltre a loro, nel corso dell’anno si sono formate altre coppie celebri. Jennifer Lawrence e Nicholas Hoult si sono riuniti dopo una relazione passata. Emma Stone e Dave McCary hanno ufficializzato la loro storia d’amore, nata sul set di “Saturday Night Live” nel 2016. Joe Jonas e Sophie Turner, sposatisi nel 2019, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Infine, Kit Harington e Rose Leslie, che si sono conosciuti sul set di “Game of Thrones”, sono convolati a nozze nel 2018 e hanno annunciato di aspettare il loro primo bambino nel 2023. Queste sono solo alcune delle coppie famose che si sono formate durante l’anno, regalando momenti di dolcezza e romanticismo ai loro fan. Non vediamo l’ora di scoprire quali nuove coppie ci riserverà il prossimo anno!

