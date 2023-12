Leonardo Renga: età, con chi vive, scuola, fidanzata, padre

Leonardo Renga è un ragazzo di 17 anni, figlio di Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga. Nonostante si sappia poco su di lui, ha attirato l’interesse del pubblico. Attualmente vive a Brescia con sua madre e sua sorella Jolanda. Nonostante i genitori siano separati, i due appartamenti sono vicini, permettendo ai ragazzi di trascorrere del tempo con entrambi durante il lockdown. Leonardo e Jolanda sono adolescenti e la scuola fa parte importante della loro routine quotidiana. Non sono disponibili informazioni sulla vita amorosa di Leonardo, poiché la sua vita privata è mantenuta lontana dai riflettori. Su Leonardo non sono presenti pagine ufficiali su Facebook, Instagram, TikTok o Twitter. In conclusione, Leonardo Renga è un ragazzo di 17 anni che vive a Brescia con sua madre e sua sorella Jolanda. Nonostante la separazione dei genitori, il legame familiare rimane forte e l’affetto dei genitori per i figli è evidente.

