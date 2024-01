Libercantus Ensemble, chi sono? Tutto sul gruppo a Via dei Matti

Libercantus Ensemble è un ensemble musicale polifonico che è stato fondato a Perugia nel 2006. Diretti da Vladimiro Vagnetti, i membri del gruppo si esibiscono in un repertorio che spazia dalla musica antica a quella moderna e alla musica sacra. Questa sera, venerdì 26 gennaio 2024, saranno ospiti del programma musicale Via dei Matti numero 0 su Rai Tre, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Il gruppo è stato formato da quattro amici con una grande passione per la polifonia. Uno dei loro obiettivi iniziali era quello di riscoprire le polifonie sacre umbre conservate presso la biblioteca Augustea di Perugia. Grazie al loro impegno, il gruppo ha ottenuto un buon successo e si è esibito alla Rassegna di musica antica a L’Aquila qualche anno dopo la sua fondazione.

Nel 2010, il Libercantus Ensemble è stato invitato a esibirsi presso la chiesa trecentesca di Costaccuario nel contesto del Festival D’UmbriAntica Musica. Successivamente, si sono esibiti anche presso l’Abbazia Sant’Eutizio a Preci, durante la Settimana di Canto Gregoriano, una manifestazione organizzata a Norcia. Nel corso degli anni, il gruppo ha partecipato a numerosi festival e organizzazioni di musica antica, ottenendo sempre un grande successo.

I membri del Libercantus Ensemble hanno spesso partecipato alla Sagra musicale umbra, dove hanno sempre ricevuto grandi consensi e successo. Nel 2019, hanno partecipato al Concorso Corale di Vittorio Veneto, giunto alla sua 53ª edizione, e si sono classificati al secondo posto nella categoria “Musica sacra a cappella originale d’autore”, al terzo posto nella categoria “Polifonia profana originale d’autore” e hanno ricevuto il premio speciale per il programma musicale più interessante.

Oggi, Libercantus Ensemble si esibisce in diverse manifestazioni e programmi televisivi, dimostrando la loro versatilità e talento nel campo della musica polifonica. La loro partecipazione al programma Via dei Matti numero 0 su Rai Tre è un ulteriore riconoscimento del loro valore e della loro reputazione nel mondo della musica.

Il Libercantus Ensemble è composto da musicisti talentuosi che mettono tutto il loro impegno e passione nella loro musica. La loro abilità nel cantare polifonie sacre e profane è straordinaria, e riescono a trasmettere al pubblico una grande emozione attraverso le loro esibizioni.

In conclusione, Libercantus Ensemble è un gruppo musicale polifonico che ha avuto un grande successo nel campo della musica antica, moderna e sacra. La loro partecipazione al programma musicale Via dei Matti numero 0 su Rai Tre è un ulteriore riconoscimento della loro abilità e talento. Il loro repertorio variegato e la loro passione per la polifonia li rendono un gruppo unico nel loro genere. Sono sicuramente un ensemble da tenere d’occhio nel mondo della musica.

