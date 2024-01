limiti, regole, chi può ottenerli

I Fringe benefits, adottati principalmente dalle aziende private, sono stati approvati dal governo come forma di aiuto ed incentivo per diverse categorie professionali. Queste agevolazioni, simili ai tradizionali bonus, sono state introdotte per affrontare le difficoltà causate dalla crisi economica. In Italia, il settore del lavoro privato è spesso considerato squilibrato e problematico.

Con la Manovra del 2023, sono stati stabiliti diversi limiti e regole per l’ottenimento dei Fringe benefits nel 2024. Si tratta di benefici secondari o vantaggi indiretti emessi dallo Stato, che generalmente non incidono sul reddito e sulla retribuzione regolare. L’obiettivo è quello di fornire un supporto supplementare senza gravare sulle tasse.

Negli ultimi anni, i governi hanno ampliato le categorie e le situazioni in cui i Fringe benefits possono essere applicati. Questo ha permesso a diverse figure professionali, come quelle del settore privato, di emettere questi benefici entro certi limiti a titolo gratuito. Ad esempio, possono essere forniti rimborsi per carburante, bollette dell’energia elettrica, gas e utenze domestiche.

Nel 2024, i Fringe benefits possono essere applicati anche per il pagamento delle utenze dell’acqua, energia e gas. La soglia massima per l’ottenimento di questi benefici è stata alzata a 1000 euro all’anno, mentre è stata ridotta a 3000 euro per chi ha figli a carico e a 2000 euro per chi ha figli a carico. Questo significa che le aziende e i datori di lavoro possono richiedere allo Stato una quantità di Fringe benefits senza costi per sé, che possono poi essere concessi ai lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate sarà responsabile di stabilire le modalità precise per ottenere e utilizzare questi benefici. I lavoratori potranno richiederli direttamente al datore di lavoro e utilizzarli per coprire parte delle spese, come quelle di registro, bollo, Tari e spese condominiali.

In conclusione, i Fringe benefits sono stati introdotti come forma di aiuto e incentivo per diverse categorie professionali in un contesto lavorativo spesso considerato problematico. Questi benefici secondari emessi dallo Stato permettono di sostenere i lavoratori senza incidere sul reddito e sulla retribuzione regolare. Nel 2024, sono state stabilite nuove regole e limiti per l’ottenimento di questi benefici, che possono essere utilizzati per coprire diverse spese quotidiane. Sarà l’Agenzia delle Entrate a fornire ulteriori informazioni sulla procedura per richiedere e utilizzare i Fringe benefits.

