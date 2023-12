Nella quattordicesima puntata del popolare programma televisivo Linea Verde, andata in onda il 24 dicembre 2023 su Raiuno, i conduttori Peppone e Livio Beshir, insieme a Margherita Grambassi, hanno esplorato le campagne del reatino, scoprendo le bellezze e le tradizioni di questa regione. Il tema principale della puntata è stato il Natale e il suo simbolo più rappresentativo: il presepe. I conduttori si sono recati lungo la “valle santa”, dove si trovano i quattro principali monasteri francescani, e hanno osservato i presepi provenienti da tutto il mondo riuniti in questa valle. Durante il viaggio, hanno incontrato gli animali protagonisti del presepe, come il bue, l’asinello e le greggi che popolano ancora i pascoli reatini. Hanno inoltre scoperto il raro maiale nero reatino e ammirato i cavalli della regione. Margherita Granbassi, invece, si è avventurata sulle colline di Poggio Bustone a cavallo, ripercorrendo il cammino di San Francesco da Assisi a Greccio. Ad Assisi, i conduttori hanno assistito alle celebrazioni del Natale e hanno ricostruito la scenografia del primo presepe, ispirandosi all’affresco di Giotto. Gli artisti e gli artigiani della regione di Rieti e Greccio costruiscono i presepi utilizzando materiali naturali, mantenendo viva la tradizione. La cucina è stata un altro tema importante della puntata, con Peppone che ha scoperto la preparazione delle fregnacce, una pasta antica del reatino, e Livio che ha imparato a fare il panettone con Sara Brancaccio. Linea Verde continua a esplorare le bellezze e le tradizioni italiane, mettendo in risalto le produzioni agricole di alta qualità e la cultura culinaria di ogni territorio.

Continua a leggere su MediaTurkey: Linea Verde | 14° puntata 24 dicembre 2023 | Il primo Presepe