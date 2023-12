Linea Verde | 15° puntata 31 dicembre 2023 | Trieste

Nella quindicesima puntata della stagione 2023/2024 di Linea Verde, trasmessa domenica 31 dicembre 2023 su Raiuno, i conduttori Peppone e Livio Beshir, insieme a Margherita Grambassi, hanno presentato agli spettatori un viaggio alla scoperta di Trieste, una città che rappresenta un incrocio di culture straordinario. Durante la trasmissione, Margherita ha guidato il pubblico nella “Grotta Gigante”, una grande grotta carsica che permette di apprezzare la struttura geologica del territorio. In seguito, ha visitato il romantico Castello di Duino, legato all’amore di Massimiliano d’Asburgo per il mare e per Carlotta. Livio ha invece scoperto l’anima romantica di Trieste visitando il Castello di Miramare, testimonianza dell’amore dell’arciduca per il mare. Il viaggio è proseguito in Slovenia, a Lipica, dove si trova il più grande allevamento di cavalli “lipizzani” al mondo, una razza di grande importanza storica e culturale per la regione. Peppone ha invece scelto di esplorare la storia sorseggiando un caffè “Nero” in un locale storico della città e raccontando le curiosità di questa tipica bevanda triestina. Successivamente, si è recato sul Carso, dove ha incontrato allevatori di maiali e della pecora “Carsolina”, una razza rara che resiste alle rigide temperature della fredda “bora” di Trieste. La puntata si è conclusa sulla nota di bellezza, con la musica di Lelio Luttazzi, e con un brindisi nella amata Piazza Unità d’Italia, simbolo della città. Linea Verde ha mostrato come i borghi e le comunità locali italiane possano animare il territorio e preservare produzioni di altissima qualità, diverse da zona a zona. Attraverso la sua narrazione, il programma ha evidenziato l’importanza dell’agricoltura e dell’ambiente, sottolineando il loro ruolo fondamentale per il benessere del territorio e delle comunità locali. Inoltre, ha offerto al pubblico la possibilità di scoprire luoghi e tradizioni spesso poco conosciuti. Linea Verde continua la sua missione di valorizzare e promuovere le eccellenze italiane, invitando gli spettatori a scoprire la bellezza e la ricchezza del nostro Paese.

