Linea Verde Life | 14° puntata 23 dicembre 2023 | Aosta

Il 23 dicembre 2023 è andata in onda la 14° puntata di Linea Verde Life, un programma televisivo che si occupa di temi legati alla sostenibilità urbana, al rispetto dell’ambiente, al benessere e alla salute. Questa edizione è la ottava e ha una nuova conduzione, affidata a Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

Linea Verde Life ha l’obiettivo di raccontare le città italiane che si distinguono per la loro virtuosità, viaggiando in giro per l’Italia alla scoperta dei cambiamenti, delle ricerche e delle innovazioni che contribuiscono a migliorare la qualità della vita. Il programma si interessa anche alla tutela del patrimonio storico e culturale, all’eccellenza del Made in Italy e alle prelibatezze culinarie.

Nella puntata del 23 dicembre sono stati presentati i mercatini natalizi che animano le piazze della città di Aosta, creando un’atmosfera festiva. Inoltre, sono state visitate l’Area Megalitica, il Castello di Saint Pierre e il Parco Nazionale del Gran Paradiso, per mostrare le bellezze naturali e storiche della zona.

Durante la puntata sono state mostrate anche le attività dell’Istituto Agricole Régional e sono stati dati consigli su come organizzare una vacanza insieme agli amici a quattro zampe. Sono state raccontate anche storie di sport e artigianato tipico di Aosta, per mostrare la vivacità culturale della città.

Un altro tema trattato è stato il tour alla scoperta delle eccellenze culinarie della zona, con un focus sui salumi, i formaggi e le ricette dolci tradizionali, con un’attenzione particolare alla curiosità, all’innovazione e alla sostenibilità.

Linea Verde Life è un programma che si impegna a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, promuovendo uno stile di vita sano e attento al benessere di tutti. Grazie alle sue puntate, il programma offre spunti interessanti per scoprire e apprezzare le bellezze e le peculiarità delle città italiane, incoraggiando al contempo la valorizzazione delle risorse locali e la salvaguardia del territorio.

