Lozio: ritrovata morta la donna che era scomparsa

Nella tarda mattinata di oggi è stato ritrovato a Lozio il cadavere di una donna tra i boschi. La drammatica scoperta è stata fatta da un escursionista che ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Ufficialmente il corpo non è stato ancora identificato, ma gli inquirenti hanno pochissimi dubbi, infatti stando ai primi rilievi, la salma è quella di Giulietta Milanese, la donna di 85 anni scomparsa da giorni proprio da Lozio.

Lozio: chi era Giulietta Milanese

Giulietta Milanese era un’anziana donna di San Giovanni Lupatoto, paese della provincia di Verona, che come da anni trascorreva le vacanze a Lozio. Quest’anno con lei c’era anche la figlia, che è stata colei che ha lanciato l’allarme quando la madre non è ritornata a casa a San Nazaro dopo essersi allontanata nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio.

Le ricerche della donna erano subito partite, sono state perlustrate i dintorni di San Nazaro in modo molto scrupoloso, grazie anche al supporto dei droni, delle squadre cinofile e squadre specializzate nel soccorso.

A questi si sono uniti oltre 5o tecnici del Soccorso Alpino di Brescia, Bergamo e Lecco, il Sagf della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i volontari delle associazioni locali di Protezione Civile, ma le ricerche portate avanti fino a domenica 16 luglio erano state poi sospese. Stamattina la scoperta del corpo dell’escursionista.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e i sanitari del 118 per recuperare il corpo della donna, solo dopo si passerà al riconoscimento e si apriranno le indagini per risalire alla causa della morte e anche per capire come si stato trovato il corpo in una zona già perlustrata durante le ricerche.