Luca Abete, chi è: età, vita privata, carriera, Striscia la notizia

Luca Abete è un noto personaggio televisivo italiano, amato soprattutto per il suo lavoro nel programma di Canale 5, Striscia la notizia. Nato ad Avellino il 2 ottobre 1973, Abete ha attualmente 49 anni. Dopo aver completato il liceo scientifico, ha proseguito gli studi presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La sua grande simpatia e le sue doti da intrattenitore lo hanno portato a lavorare come animatore e clown.

La vita privata di Luca Abete è molto riservata e si sa poco al riguardo. Lui è attivo sui social media, ma condivide principalmente scatti artistici o contenuti legati al suo lavoro. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2001, quando ha presentato il programma per bambini Marameo Show. Grazie alla sua esperienza come animatore e clown, ha ottenuto un grande successo in TV.

Nel 2003, Abete è entrato a far parte del programma televisivo Sui Generis e, a partire dal 2005, ha iniziato a collaborare con Striscia la notizia come inviato per la Campania. È stato uno dei primi a sfruttare appieno le potenzialità dei social media e nel 2007 ha vinto il premio Blog Award come Miglior video-blog di notizie grazie al suo progetto FiccanasoTv. Durante questo periodo, ha anche lavorato in radio ed è stato moderatore in vari eventi.

Nel 2008, Abete ha indossato per la prima volta l’iconico costume verde con cui è ancora identificato durante i suoi servizi per Striscia la notizia. Nel 2010, ha presentato diverse puntate di Striscia la Domenica insieme al collega Giampaolo Fabrizio. Nello stesso anno, ha fondato la LAB Production, un laboratorio creativo e un’agenzia di comunicazione.

Oltre alla sua carriera televisiva, Luca Abete è molto attivo nel sociale. Collabora con importanti enti come l’UNICEF e si impegna in temi come la legalità, l’ecosistema e la dispersione scolastica. Uno dei suoi progetti più recenti è #NonCiFermaNessuno, un tour che Abete ha organizzato per incontrare giovani studenti e che nel 2021 ha dato vita a un podcast omonimo.

In conclusione, Luca Abete è un personaggio televisivo molto amato in Italia. Grazie alla sua simpatia e alle sue doti da intrattenitore, ha avuto successo nel programma Striscia la notizia e ha collaborato con altri progetti televisivi e radiofonici. Oltre al suo lavoro in TV, Abete si impegna attivamente in progetti sociali e sostiene cause importanti come la legalità e la protezione dell’ambiente. Con il suo podcast #NonCiFermaNessuno, continua a coinvolgere e ispirare giovani studenti in tutta Italia.

