Luca Barbareschi chi è: età, vita privata, carriera, politica

Luca Barbareschi è nato in Uruguay, a Montevideo, da Maria Antonietta Hirsch e Francesco Saverio Barbareschi. Suo padre è famoso per essere un ex partigiano che ora si dedica all’imprenditoria, mentre sua madre è una studiosa di economia di origine ebraica. Tuttavia, la madre ha abbandonato la famiglia quando Luca aveva solo 7 anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la sua prima relazione importante è iniziata agli inizi degli anni ottanta, quando ha sposato Patrizia Fachini. La coppia ha avuto tre figlie: Angelica, Eleonora e Beatrice. Tuttavia, il matrimonio è finito e Barbareschi è stato legato per sette anni all’attrice Lucrezia Lante della Rovere. Anche questa relazione è terminata e nel 2010 si è legato a una nuova compagna, Elena Monorchio, con cui ha avuto altri due figli: Francesco e Maddalena.

Luca Barbareschi ha iniziato i suoi studi di recitazione a Roma, presso lo storico Studio Fersen, noto per aver formato anche Claudia Cardinale e Alessandro Haber. Dopo gli studi, ha deciso di trasferirsi a Chicago per intraprendere il ruolo di aiuto regista per l’opera “I racconti di Hoffmann”. Successivamente, ha continuato a perfezionarsi studiando a New York.

Il suo debutto nel mondo del cinema è avvenuto nel 1983 con il film “Summertime”, di cui ha anche scritto la sceneggiatura. Il film è stato diretto da Massimo Mazzucco e ha vinto il premio come miglior opera di regista esordiente alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione De Sica. Dopo questo successo, Barbareschi si è trasferito a Roma per continuare la sua carriera di attore, partecipando a diverse pellicole cinematografiche.

Nel 2007 ha fondato un’associazione per proteggere i bambini vittime di abuso. Inoltre, si è candidato alle elezioni politiche con il Popolo della Libertà nella circoscrizione Sardegna. È stato eletto in Parlamento e ha assunto l’incarico di Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Nel 2010, ha lasciato il Popolo della Libertà per unirsi a Futuro e Libertà con Gianfranco Fini, ma ha poi abbandonato anche questo partito per iscriversi a un gruppo misto, mantenendo l’incarico fino al 2013.

Nel 2017 ha pubblicato il suo libro autobiografico “Cercando segnali d’amore nell’universo”, edito da Mondadori. Attualmente lo vediamo come conduttore di un programma tutto suo in seconda serata sulla Rai.

In conclusione, Luca Barbareschi è un attore e politico italiano nato in Uruguay. Ha avuto successo nel mondo del cinema, lavorando in diverse pellicole cinematografiche. Ha anche fondato un’associazione per proteggere i bambini vittime di abuso e ha avuto un’impegnata carriera politica, ricoprendo importanti incarichi parlamentari. Ha pubblicato un libro autobiografico e attualmente lavora come conduttore televisivo.

