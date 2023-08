Maltempo: allerta gialla della protezione civile

Il maltempo è pronto a rifarsi vivo nel Bresciano già da questa sera e soprattutto notte, per questo motivo la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per tutto il versante (specialmente nelle valli) ed in altre zone della Lombardia.

Maltempo: allerta gialla nel Bresciano, la nota della protezione civile

Causa maltempo la protezione civile della Lombardia attraverso una nota ha diramato l’allerta gialla, ecco la nota ufficiale: “Nella notte e fino al primo mattino di domani 01/07 condizioni di instabilità potranno favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e sulla fascia pedemontana della pianura, in estensione e movimento da Ovest verso Est. In serata saranno possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi sulle Zone alpine e prealpine che occasionalmente potranno interessare le aree di pianura pedemontane”.

L’allerta gialla non lascia tranquilli i cittadini

Come ben si sa l’allerta gialla è il grado più basso di pericolosità e quindi si dovrebbe trattare di un maltempo che non dovrebbe creare particolari problemi alla cittadinanza, ma questo non lascia tranquilli lo stesso gli abitanti delle zone interessate, perchè anche quando purtroppo è morta una ragazza di 16 anni colpita da un albero è stata diramata la stessa allerta meteo.

Per questo motivo non si vivono momenti di calma nel Bresciano e in altre zone della Lombardia, perchè il maltempo di questa estate folle quanto tragica è davvero imprevedibile ed ha già causato ingenti danni a case, edifici, agricoltura, fiumi, oltre ad alcune tragedie che hanno visto delle persone perdere la vita.

Si spera logicamente che quello pronto ad arrivare nelle prossime ore sia di entità minore, ma nessuno si sente al sicuro e quindi in molti decideranno di restare ben riparati nelle proprie abitazioni aspettando che anche questa perturbazione passerà, anche se c’è da segnalare che nei prossimi giorni ne è già prevista un’altra di forte entità.