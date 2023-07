Maltempo nel bresciano: grandine come palle da baseball

Il maltempo proprio in queste ore notturne sta flagellando ancora una volta il bresciano andando molto oltre le aspettative della stessa protezione civile, i danni sono ingenti e soprattutto la provincia è in ginocchio in una nottata che si preannuncia ancora lunga e distruttiva.

Maltempo nel bresciano: paesi in ginocchio

Proprio mentre scriviamo il maltempo nel bresciano continua a farla da padrone mettendo in ginocchio moltissimi paesi.

I chicchi di grandine hanno superato quelli dei giorni scorsi, stanotte sono addirittura grandi come palle da baseball e stanno provocando ingenti danni alle automobili e alle case su tutto.

I temporali e i venti del pomeriggio sono stati solo delle semplici avvisaglie rispetto a quello che è accaduto qualche ora fa e sta continuando adesso.

Le zone più colpite sono l’area del Sebino, tutto il bresciano è finito nella morsa del maltempo, in special modo Garda, hinterland e Valcamonica.

Anche in Franciacorta la grandine si è abbattuta con forza, a Rovato ha addirittura bucato il tetto del ristorante birreria “La Loggia” di via Salvella.

Durante la festa patronale in corso nella frazione Sant’Anna decine di automobili sono state gravemente danneggiate dalla grandine, ma è ormai tutta la provincia ad essere sotto l’attacco di questa violentissima turbolenza, che sembra non voler finire, anzi, durante queste ore i fenomeni dovrebbero continuare e colpire anche altre zone e ci sarà poi da affrontare una giornata che non promette nulla di buono.

Sorpresa la protezione civile che aveva indetto un’allerta meteo fino alle ore 20 di ieri pensando ad una serata ed una nottata relativamente tranquilla ed invece si sta scatenando il putiferio, che sta distruggendo anche le colture già gravemente danneggiate nei giorni scorsi.

Migliaia le chiamate che stanno arrivando ai Vigili del Fuoco, ma anche i soccorsi sono difficili da effettuare sia per l’enorme mole di chiamate sia per il maltempo che continua ad imperversare, si spera solo che non ci siano feriti e fortunatamente al momento non ne risultano.