Maltempo nel bresciano: previsti altri forti temporali in serata

Il maltempo sembra non voler dare tregua al nord e soprattutto nel bresciano, dove stasera sono previsti ancora una volta forti temporali, grandine e raffiche di vento sopra i 100 km orari.

E’ un’estate folle quella che si sta vivendo da queste parti, dove si passa da giornata di caldo afoso e temporali forti e soprattutto distruttivi.

Maltempo: ecco cosa prevedono i meteorologi

Il maltempo dovrebbe ancora una volta colpire il bresciano nella serata di oggi 24 luglio, almeno secondo quanto affermato dai meteorologi, che prevedono per stasera un passaggio temporalesco da Ovest verso Est, fenomeni che potrebbero interessare tutti i settori con possibile grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di evento. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo.

Nella giornata di domani il tempo sarà ancora instabile con rovesci e temporali sparsi al mattino e nel pomeriggio, fenomeni alternati schiarite temporanee. In serata tendenza a miglioramento del tempo. Temperature minime e massime in diminuzione.

Intanto la protezione civile ha diramato l’allerta gialla fino alle 20 di questa sera, quindi seppur dovessero esserci dei temporali come sembra molto probabile, questa volta non dovrebbero essere violentissimi come quelli dei giorni scorsi.

La conta dei danni

Dopo i temporali dei giorni scorsi in tutto il bresciano si stanno ancora stimando i danni riportati, due serate che hanno visto tetti volare via, alberi cadere, edifici semidistrutti e anche alcuni feriti ed un uomo morto a causa dell’asfalto viscido, travolto poi dall’auto della propria moglie.

Quello che sperano le autorità locali che questo passaggio previsto per stasera non pregiudichi ulteriormente una situazione già critica a Brescia e dintorni. I cittadini intanto hanno la stessa speranza e sperano che questa estate possa finalmente ritrovare un equilibrio, equilibrio che non c’è nemmeno al centro-sud e le isole dove il termometro al contrario continua a salire e sono sempre più le persone colte da malore a causa del forte caldo.