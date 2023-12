Mamma ho perso l’aereo, i McCallister guadagnavano almeno 305.000 $ l’anno secondo degli economisti

Il film “Mamma ho perso l’aereo” ha sollevato molte interrogazioni tra i fan nel corso degli anni. Oltre al fatto che la famiglia di Kevin non si sia accorta della sua assenza e che i due ladri siano sopravvissuti alle sue trappole, uno dei misteri più grandi riguarda la ricchezza dei McCallister. Come potevano permettersi una casa così lussuosa e un costoso viaggio a Parigi per Natale?

Il New York Times ha cercato di rispondere a questa domanda conducendo un’analisi approfondita delle finanze della famiglia McCallister. Per trovare una soluzione, il Times si è rivolto a diversi economisti della Federal Reserve Bank di Chicago, i quali hanno analizzato i dati sul reddito dell’area di Chicago.

Il risultato di questa analisi è che i McCallister erano tra le persone più facoltose di Chicago. Gli economisti suggeriscono che Peter e Kate McCallister dovessero guadagnare almeno 305.000 dollari all’anno nel 1990 per permettersi comodamente una casa del genere. Questa cifra li collocherebbe nell’1% delle persone più ricche della città.

Nonostante il film non rivelasse mai le professioni dei McCallister, secondo il romanzo, Kate sarebbe una stilista e Peter un uomo d’affari. Queste occupazioni potrebbero spiegare il loro alto reddito e il loro stile di vita lussuoso.

È interessante notare che il film è stato girato nel 1990, un periodo in cui Chicago era una delle città più costose degli Stati Uniti. Pertanto, il valore della casa dei McCallister potrebbe essere ancora più elevato ai giorni nostri.

In conclusione, i McCallister erano una famiglia molto benestante nel contesto di Chicago. Grazie ai loro redditi elevati e alle loro professioni di successo, sono stati in grado di permettersi una casa lussuosa e un viaggio a Parigi per Natale. Sebbene il film non fornisca dettagli specifici sulle loro finanze, è evidente che i McCallister facevano parte dell’1% delle persone più ricche della città.

