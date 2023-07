Manerba: carabinieri arrestano un latitante e denunciano due persone

Notte di gran lavoro per i carabinieri della sezione di Salò e di Brescia, infatti durante la movida a Manerba hanno arrestato un latitane e denunciato due persone.

Manerba: latitante catturato durante la movida

Un uomo di 36 anni di origini rumene che era stato condannato a 3 anni di reclusione per lesioni e maltrattementi in famiglia, era latitante da un pò avendo fatto perdere le proprie tracce dopo la sentenza.

La sua latitanza è però finita questa notte, quando è stato riconosciuto e arrestato dai carabinieri della sezione di Salò, mentre si divertiva come se nulla fosse nella movida di Manerba.

Adesso dovrà scontare i 3 anni di reclusione ai quali sicuramente sarà aggiunto un altro periodo a causa della latitanza.

Lavoro in nero e possesso di droga

Durante la stessa notte erano a lavoro anche i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Brescia, che hanno denunciato dopo alcuni controlli due persone.

Si tratta della titolare di un ristorante del comune gardesano, denunciata per l’impiego di una dipendente minorenne in nero e per il mancato aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi). Quest’ultima contestazione è stata elevata anche al titolare di una pizzeria, sempre a Manerba.

Infine, una giovane è stata fermata con qualche grammo di droga addosso.