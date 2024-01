Marcello Cesena chi è: età, comico, vita privata, carriera

Marcello Cesena è un famoso attore comico ed imitatore, conosciuto soprattutto per il suo ruolo del nobile Jean Claude di Sensualità a Corte, uno dei personaggi del mondo di Mai dire Gol ideato dalla Gialappa’s Band. Nato il 5 Settembre del 1956 a Genova, Marcello ha iniziato i suoi studi alla facoltà di Architettura ma successivamente ha deciso di abbandonarli per seguire la sua passione per la recitazione presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Il suo debutto come attore è avvenuto come coprotagonista nell’Enrico IV di Luigi Pirandello, insieme a Giorgio Albertazzi.

La carriera di Marcello Cesena è iniziata con il regista Pupi Avati, che lo ha scelto per il film Una gita scolastica. Successivamente ha recitato in altri tre film, Impiegati, Storia di ragazzi e di ragazze e Magnificat. È importante specificare che è stato presso il Teatro dell’Archivolto di Genova che Marcello ha iniziato a muoversi nel mondo della comicità.

Il debutto di Marcello Cesena in televisione è avvenuto nel 1991, con la Rai, nel programma Avanzi, dove ha fondato il gruppo dei Broncoviz insieme agli amici Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano. Successivamente ha partecipato al programma di Marco Giusti, Cocktail d’amore, dove ha debuttato nel ruolo di imitatore interpretando Carla Fendi, la stilista. Oltre ad essere un noto attore comico, Marcello Cesena è anche un regista di successo. Tra i suoi lavori più conosciuti ci sono Mari del sud (2001) e Il cosmo sul comò (2008), realizzati insieme al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2004, Marcello Cesena è diventato collaboratore della Gialappa’s Band e del programma Mai dire Gol, dove interpreta il ruolo di Jean Claude. Tra gli altri personaggi che Marcello Cesena interpreta possiamo ricordare il mitico Dr. House, i Patatini e don Babbeo, che sono molto amati in televisione e sul web.

In conclusione, Marcello Cesena è un attore comico ed imitatore di grande talento. Nato a Genova, ha abbandonato gli studi di Architettura per dedicarsi alla recitazione presso il Teatro Stabile di Genova. La sua carriera è iniziata con il regista Pupi Avati e ha continuato con successo sia nel cinema che in televisione. Oltre ad essere un attore, Marcello Cesena è anche un regista di successo. È molto conosciuto per il suo ruolo di Jean Claude in Mai dire Gol, ma ha interpretato molti altri personaggi amati dal pubblico. Marcello Cesena è una figura di spicco nel mondo della comicità italiana e il suo talento è ammirato da molti.

