Marcello Mordino: chi è il postino di C’è Posta Per Te?

Marcello Mordino è un noto attore comico, noto per il suo ruolo di postino nel programma televisivo “C’è Posta per Te” condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nato in Sicilia il 16 ottobre 1955, non si hanno molte informazioni sulla sua vita personale. Si presume che abbia un’altezza di circa 1 metro e 65 centimetri.

Marcello Mordino preferisce mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori e non si sa se sia sposato o abbia figli. Tuttavia, si sa che ama andare in bicicletta e considera i treni d’epoca molto romantici. Non è presente sui social media come Facebook, Twitter o Instagram, quindi non ci sono informazioni disponibili su di lui da quel punto di vista.

La carriera di Marcello Mordino spazia dal cinema al teatro, passando anche per la televisione. Negli anni ’80 ha partecipato a un programma molto popolare chiamato “Io vedo Cts”, insieme a Ferruccio Barbera. Il format del programma prevedeva la composizione di numeri di telefono casuali, sperando di ricevere una risposta. Se il partecipante riceveva una risposta, doveva cantare la sigla del programma. Questo programma ebbe un grande successo e fu imitato e replicato in altre trasmissioni televisive.

Da molti anni, Marcello Mordino è stato il volto affettuoso e rassicurante del postino di “C’è Posta per Te”. Il suo ruolo principale è consegnare l’invito del mittente al destinatario prescelto, porre tre domande cruciali e infine consegnare la busta che contiene il messaggio emozionale, concludendo il videomessaggio con la celebre frase “C’è Posta Per Te”. In studio, Marcello e gli altri postini verificano se il destinatario desidera partecipare al programma. Se la risposta è positiva, Marcello accompagna il destinatario all’interno dello studio.

Marcello Mordino sembra apprezzare particolarmente le storie che coinvolgono genitori e figli nel programma e considera Maria De Filippi come il “capitano perfetto della nave”. Oltre a Marcello, ci sono anche altri postini che partecipano a “C’è Posta per Te”, come Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni e Giovanni Vescovo.

